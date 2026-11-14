Армія Росії ударила дроном по медзакладу у Харкові: спалахнула пожежа

14 листопада російські війська атакували реактивним бойовим дроном Немишлянський район Харкова. На території одного з медичних закладів міста спалахнула пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За його словами, безпілотник влучив на території медичного закладу Харківської міської ради. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 11 листопада російські війська застосували реактивний "Шахед" для атаки на Салтівський район міста. Безпілотник влучив у дорожнє покриття, після чого загорівся легковий автомобіль із двома людьми всередині. Водій і пасажир загинули. Ще троє людей, зокрема 12-річна дівчинка, постраждали.

Ще раніше, 9 листопада, російський БпЛА атакував Київський район Харкова. Тоді поранення дістали п'ятеро людей. Серед них – хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, якого госпіталізували до реанімації. Також медична допомога знадобилася жінкам віком 77 і 70 років та 54-річному чоловікові. Ще одна 46-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.