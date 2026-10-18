Армія Росії влучила у житловий будинок у Запоріжжі: загинула 27-річна жінка. Фото та відео

Уночі 18 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула молода жінка, ще двоє людей, зокрема, дитина, зазнали поранень.

Пошкоджено дві багатоповерхівки, заклад освіти і майже два десятки приватних автівок. Про наслідки ворожої атаки розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо про наслідки ворожого терору

Про те, що Запоріжжя знову атакували російські війська, стало відомо після 1 години ночі.

"У Запоріжжі є влучання у житловий будинок. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 27-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким. Інформація про інших постраждалих уточнюється", – писав Семікін у своєму Telegram-каналі о 01:41.

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Наслідки ворожої атаки

Згодом стало відомо про постраждалих унаслідок атаки. Поранень зазнали 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.

За даними ОВА, на ранок було відомо про пошкодження щонайменше двох багатоповерхівок в облцентрі.

Також пошкоджень зазнали 18 автомобілів міістян і заклад освіти.

Наслідки атаки військ РФ у Запоріжжі

Наслідки атаки військ РФ у Запоріжжі

Наслідки атаки військ РФ у Запоріжжі

Наслідки атаки військ РФ у Запоріжжі

Наслідки атаки військ РФ у Запоріжжі

Наслідки атаки військ РФ у Запоріжжі

Наслідки атаки військ РФ у Запоріжжі

Наслідки атаки військ РФ у Запоріжжі

Наслідки атаки військ РФ у Запоріжжі

"Комунальні служби працюють на місцях ударів, прибирають уламки та допомагають людям.Робимо все, щоб якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки", – зазначав Семікін о 07:18 ранку.

Як повідомляв OBOZ.UA, 17 жовтня окупанти також вдарили по Запоріжжю. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина.