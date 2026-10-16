Атака РФ по Вінниці: у поліції показали кадри перших хвилин після удару. Відео

У Вінниці 16 жовтня, внаслідок чергової ворожої повітряної атаки по місту, було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також відомо про шість постраждалих цивільних осіб, п’ятьох із них госпіталізували, причому одна з поранених – у важкому стані.

Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Своєю чергою очільник патрульної поліції України, полковник Олексій Білошицький показав перші хвилини в місті після удару російських загарбників.

Удар по місту

Загалом п’ятеро людей після поранень легкого та середнього ступенів тяжкості були ушпиталені. 25-річна дівчина – у важкому стані, розповіла Наталя Заболотна.

На місці сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Удар окупантів по Вінниці, 16 жовтня. Джерело: ДСНС

"Шестеро травмованих внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вінниці", – уточнив Олексій Білошицький.

Удар окупантів по Вінниці, 16 жовтня. Джерело: ДСНС

На місцях влучань з перших хвилин працювали бійці відділення тактичної підтримки TacTeam патрульної поліції Вінницької області. Саме вони надавали домедичну допомогу постраждалим, після чого передали їх медикам.

Удар окупантів по Вінниці, 16 жовтня. Джерело: ДСНС

Також екіпажі патрульної поліції забезпечували проїзд спецтранспорту та охорону місць ворожих прильотів.

Як повідомляв OBOZ.UA, 12 жовтня російські війська також атакували Вінницю, та влучили у завод кондитерської компанії Roshen. Але завдяки своєчасній роботі системи сповіщення та оперативній евакуації, жертв серед працівників вдалося уникнути.