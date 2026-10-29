"Атеш" влаштував диверсію під Ростовом: знеструмлено завод, що виготовляє ракетне паливо для армії Путіна. Відео

У Ростовській області Росії пошкоджено електрообладнання підстанції, яка забезпечує живленням підприємство з виробництва ракетного палива для російської армії. Інцидент стався в місті Каменськ-Шахтинський і може спричинити перебої в роботі заводу.

Про диверсію повідомив у Telegram військовий рух українців і кримських татар "Атеш". За даними його агентів, на електропідстанції було пошкоджено розподільну шафу, яка забезпечує електроенергією ФКП "Комбінат Каменський".

Які наслідки може мати диверсія

ФКП "Комбінат Каменський" належить до підприємств російського військово-промислового комплексу. Він виготовляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С, а також інших ракетних та авіаційних систем.

За твердженням представників руху, пошкодження розподільного вузла створює локальні проблеми в роботі підприємства та потребує ремонту обладнання. Це може змусити працівників зосередитися на відновлювальних роботах замість виробництва продукції.

В "Атеш" наголосили, що подібні диверсії ускладнюють роботу тилової інфраструктури, задіяної в забезпеченні російської армії.

"Путін не планує зупиняти війну, попри величезні втрати, і проводить приховану мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити заради загального блага", – резюмували в "Атеш".

Диверсію скоєно в місті Каменськ-Шахтинський. Джерело: Telegram/АТЕШ

Нагадаємо, у серпні 2026 року Сили оборони України завдали удару по підприємству "Комбінат "Каменський" у Ростовській області РФ. На території об'єкта зафіксували пожежу, а ступінь завданих збитків уточнювався.

У вересні 2026 року агенти військового руху українців і кримських татар "Атеш" влаштували диверсію на залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. За даними руху, було виведено з ладу три залізничні вузли в районах Луганського, Розівки та Молочанська, що порушило роботу систем сигналізації, стрілок і зв’язку та ускладнило управління рухом військових ешелонів.

Як писав OBOZ.UA, агенти руху українців і кримських татар "Атеш" знищили вантажний тепловоз у Воронезькій області Росії. За даними партизанів, це порушило постачання російських військ на Куп’янському напрямку, адже залізничним маршрутом через вузол Ліски окупанти перекидали бронетехніку, пальне та боєприпаси.