Авіація ЗСУ знищила пункт накопичення російських військ у центрі Гуляйполя. Відео

Українська авіація завдала удару по пункту накопичення російських військ у центральній частині Гуляйполя Запорізької області. Окупанти облаштували його в напівзруйнованій цегляній будівлі, яку використовували як склад і місце збору малих піхотних груп для подальших наступальних дій. Унаслідок спільної операції авіації та підрозділів Десантно-штурмових військ противник втратив до 20 окупантів, засоби зв’язку, боєприпаси, провізію та техніку.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України та оприлюднив відповідне відео. Авіація угруповання військ "Південь" провела операцію у взаємодії з підрозділами корпусу.

Росіяни облаштували пункт накопичення за 10 км від лінії фронту

За інформацією 7 корпусу ДШВ, пункт накопичення розташовувався в напівзруйнованій цегляній будівлі в центрі Гуляйполя. Відстань від неї до лінії бойового зіткнення становила майже 10 кілометрів.

Пункт накопичення розташовув... Джерело: Скриншот Розгорнути

Об'єкт використовували підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ. Будівля виконувала одразу дві функції: була складом і місцем збору малих піхотних груп перед їхнім залученням до бойових дій.

За отриманою українськими військовими інформацією, цей пункт російські підрозділи використовували для накопичення сил і підготовки подальшого просування у північно-західному напрямку від Гуляйполя.

Перед ударом військові проаналізували дії окупантів

Рішенню про завдання авіаудару передував детальний аналіз активності російських військових поблизу будівлі та безпосередньо всередині неї.

Українські підрозділи відстежували переміщення особового складу й техніки, щоб встановити характер використання об'єкта та визначити його роль у діях противника.

Після аналізу отриманих даних авіація угруповання військ "Південь" у взаємодії з 7 корпусом ДШВ завдала удару по пункту накопичення.

Яких втрат зазнали російські війська

За даними 7 корпусу ДШВ, унаслідок спільної операції було ліквідовано до 20 окупантів. Також було знищено матеріальні засоби, які росіяни використовували для забезпечення своїх підрозділів.

Серед уражених цілей:

антени зв'язку;

запаси боєприпасів і провізії;

мотоцикли;

наземні роботизовані комплекси (НРК).

Знищений пункт накопичення р... Джерело: Скриншот Розгорнути

Ураження такого пункту накопичення має ускладнити російським підрозділам підготовку та забезпечення малих піхотних груп, які противник використовував для подальшого просування на північно-західному напрямку від Гуляйполя.

У 7 корпусі ДШВ наголосили, що операції проти виявлених пунктів зосередження російських військ спрямовані на зрив планів противника та послаблення його наступального потенціалу.