Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото
З’явилися подробиці про чоло...
Джерело: Колаж OBOZ.UA
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У Кривому Розі Дніпропетровської області черговий ворожий удар баражуючим боєприпасом типу "Бандероль" по промисловому підприємству в Покровському районі обірвав життя двох працівників. Однією з жертв російської агресії став 36-річний Володимир Чепурний.
Без батька залишилися 4-річна донька і 13-річний син. Про це повідомляє Facebook-спільнота "Про Кривий Ріг".
Ворожий удар застав у Кривому Розі
До початку повномасштабного вторгнення Володимир жив разом із сім’єю в Бериславі Херсонської області. Рятуючись від постійних обстрілів, сім’я вирішила переїхати до Кривого Рогу.
Тут чоловік облаштував життя заново. Він влаштувався працювати на місцеве промислове підприємство і разом із дружиною виховував двох дітей.
Рідні та близькі пам’ятають Володимира як дуже добру, турботливу й чуйную людину.
"Він був дуже добрим, допомагав батькам, телефонував і питав, як ми, а тепер... Буде важко оговтатися від того, що його немає, і дітям важко пояснити, що їхнього тата більше немає поруч", – з болем ділиться сестра загиблого.
Російський удар забрав життя Володимира просто на робочому місці. Разом із ним загинув і його колега. Прощання із загиблим чоловіком, життєвий шлях якого обірвала російська атака, відбудеться 22 жовтня.
Володимир Чепурний.
Джерело: Про Кривой Рог
Ворог атакував промислове підприємство.
Джерело: Скриншот
Нагадаємо, російські війська здійснили черговий жорстокий удар по мирному населенню Харківщини. Унаслідок атаки дрона по парку в селищі Нова Водолага загинула 34-річна б’юті-майстриня та мати 10-річного хлопчика Юлія Гніденко Спічак.
Як повідомляв OBOZ.UA, 21 жовтня російські війська завдали нових ударів по Києву. Столиця зазнала удару ворожих балістичних ракет, є постраждалі та руйнування.