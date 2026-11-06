Без батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото

Ударом по школі у Комишувасі на Запоріжжі 2 листопада Росія вбила подружжя Жукових. Дар'я та Артем возили до селища продукти для місцевих жителів – і того трагічного дня перебували там.

У загиблих чоловіка й дружини залишилася маленька донечка. Про жертв російського терору розповіли користувачка Facebook Світлана Саітгалєєва та місцеве видання "ЗаБор".

Що відомо про вбите Росією подружжя

Світлана Саітгалєєва розповіла, що серед жертв російських удрів по Комишувасі 2 листопада – Дар'я та Артем Жукови. Дружина народилася і тривалий час жила в Оріхові.

У подружжя залишилася маленька донечка Домініка. Друзі родини нині збирають кошти для осиротілої дівчинки та її бабусі, Наталії Андрєєвої.

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У виданні "ЗаБор" із посиланням на знайомих родини додали: Дар’я та Артем були працьовитим і турботливим подружжям.

Колаж "ЗаБор"

"Вони працювали на ринку та привозили до селища продукти для місцевих жителів. За словами знайомих, у день трагедії подружжя перебувало в Комишувасі. Коли побачили загрозу авіаційного удару КАБами по селищу, вони приїхали автомобілем, щоб сховатися. Однак під час обстрілу загинули", – писало видання.

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Серед загиблих – рятувальники та поліцейські. Джерело: ДСНС

Серед загиблих – рятувальники та поліцейські. Джерело: ДСНС

Серед загиблих – рятувальники та поліцейські. Джерело: ДСНС

Як повідомляв OBOZ.UA, станом на 5 листопада у селищі Комишуваха Запорізької області тривали аварійно-рятувальні роботи на місці російських ударів, яких ворог завдав 2 листопада.

Тоді під ворожим вогнем опинилися школа, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

На четверту добу операції з-під завалів вдалося деблокувати тіла 43 загиблих, водночас під уламками ще можуть перебувати 33 людини.

Правоохоронці продовжують пошукові заходи та ідентифікацію загиблих, особи яких поки не вдалося встановити.