Без матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. Фото

Російська атака на Луцьк 14 жовтня забрала життя Юлії Лєснової (Горбатюк). Після загибелі жінки без мами залишилися двоє дітей.

Також підтримки потребують її рідні. Про загибель колишньої учениці повідомили на сторінці КЗЗСО "Луцький ліцей №11" у Facebook.

У навчальному закладі висловили співчуття рідним і близьким загиблої.Юлія загинула внаслідок влучання російського безпілотника 14 жовтня 2026 року.

Прощання з Юлією розпочнеться 15 жовтня о 18:00 у храмі Святого Великомученика Дмитрія Солунського в 40-му мікрорайоні Луцька. Похорон запланований на 16 жовтня в селі Гаразджа.

У ліцеї вшанували пам’ять своєї випускниці та висловили співчуття її родині.

На Донеччині від ворожого безпілотника загинула працівниця лікарні Світлана Федорова. Жінка працювала акушеркою у Лиманській лікарні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що з коміком Олександром "Венею" Венедчуком, який раптово помер у 32-річному віці, попрощалися 15 жовтня у Києві. Церемонія розпочалася об 10:00 у Спасо-Преображенському соборі, а о 12:00 гумориста поховають на Жулянському цвинтарі.

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