Без світла і газу: Прокудін заявив про критичну ситуацію в десятках населенених пунктів Херсонщини

Російська агресія призвела до катастрофи не тільки в Олешках. Не менш критична ситуація склалася у понад 30 населених пунктах Херсонщини, що перебувають під окупацією РФ.

Кількість сіл, селищ та містечок, де ситуація прямує до критичної – щонайменше вдвічі більша. Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у подкасті "Кляті питання".

Критична ситуація – не лише в Олешках

"У нас таких сіл ще 34, критичних. А 58 – середньої критичності, які саме у 20-кілометровій зоні з лівого берега. І сказати, що нам потрібно рятувати звідти людей, це нічого не сказати. Там реально така ж ситуація (як в Олешках – ред.)", – розповів він.

Очільник ОВА наголосив, що термінової уваги потребують згадані 34 населені пункти, серед яких – Рибальче, Збурівка, Нова Збурівка, Гола Пристань та інші міста й села, розташовані вздовж Дніпра до Великої Лепетихи.

Олешки, Херсонська область. Джерело: DeepState

"Там уже проблеми з усім. Там немає газу, немає світла, проблеми з водою, з доставкою їжі, гуманітарною допомогою. Зараз, після літа, люди будуть якось виживати від городів. Далі – зима буде дуже тяжка", – додав Прокудін.

Як повідомляв OBOZ.UA, після завершення перемир'я в Олешках окупанти провели фільтрацію на прибережних територіях.

Відомо, що людей розстрілювали після виявлення на їхніх пристроях "підозрілих" відеоматеріалів або дзвінків.