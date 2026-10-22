Без тата лишились донька і син: у Кривому Розі попрощалися з чоловіком, якого вбила Росія. Фото

Джерело: Фото зі сторінки медіа в Facebook / колаж OBOZ.UA

19 жовтня у Кривому Розі Дніпропетровської області Росія запустила баражуючий боєприпас типу "Бандероль" по промисловому підприємству в Покровському районі. Внаслідок ворожого удару загинули двоє працівників.

Одним із загиблих був 41-річний Дмитро Василенко. Деталі про загиблого чоловіка розповіло медіа Свої Кривий Ріг.

Що відомо

Від ворожого обстрілу 41-річний Дмитро Василенко та його колега 36-річний Володимир Чепурний загинули просто на робочому місці.

​У Дмитра залишилися дружина, 4-річна донька та 14-річний син.

Дружина загиблого Тетяна, згадуючи про коханого, розповіла, що він був чудовим чоловіком та люблячим батьком, любив грати на гітарі та співати, а 25 жовтня вони мали святкувати 5-річчя доньки.

​"Був чудовим, люблячим батьком, найкращим чоловіком. 25 жовтня мали відсвяткувати 5-річчя донечки. Любив грати на гітарі, писав пісні, у юності мав свою рок-групу. Мав багато друзів", – каже дружина Тетяна.

"Він був найкращим, музикант, творчий, любив дітей, вірші, пісні писав. займався з гітарою з 7 років. Золота людина просто. У доньки 25-го день народження..." – розповів рідний брат Дмитра.

Через підступний удар країни-агресорки Росії чоловікові тепер навіки залишиться 41 рік. ​

Нагадаємо, другим чоловіком, якого вбила Росія того дня, є 36-річний Володимир Чепурний, який працював разом із Дмитром на підприємстві. Без батька залишилися 4-річна донька і 13-річний син. Рідні та близькі пам’ятають Володимира як дуже добру, турботливу й чуйну людину.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу 19 жовтня

Вранці 19 жовтня російські війська вдарили по Кривому Рогу та Дніпру. Під удар потрапив об'єкт промисловості, пошкоджено житлові будинки, банк, коледж, пошта та магазини.

Щонайменше дві людини загинули, є також постраждалі. Під удар потрапив об'єкт промисловості, пошкоджено житлові будинки, банк, коледж, пошта та магазини. На прилеглих до місця удару вулицях пошкоджень внаслідок атаки зазнали багатоквартирні житлові будинки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Харківщину. Під удар потрапило село Лиманівка Лозівського району. Внаслідок обстрілу загинула 42-річна жінка, також є постраждалі, серед яких діти.