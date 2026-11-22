Без вагань виїхала на допомогу: внаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинула парамедикиня Аліна Зайченко. Фото

У Кривому Розі на Дніпропетровщині через російський обстріл ввечері 20 листопада загинула Аліна Зайченко – парамедикиня швидкої допомоги, яка приїхала на виклик у кафе Puri Chveni. Дівчині було лише 20 років.

Про втрату повідомив у Facebook гендиректор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко. "Сьогодні вся "екстренка" Дніпропетровщини схиляє голови у глибокій скорботі..." – написав він.

Парамедикині було всього 20 років. Джерело: Facebook Радія Шевченка

Що відомо про жертву російського воєнного злочину

Під час виконання службових обов'язків Аліна Євгенівна Зайченко отримала мінно-вибухову травму, проникаюче вогнепальне осколкове поранення грудної клітки, гемопневмоторакс, закриту черепно-мозкову й закриту травму живота.

Після ворожого удару її госпіталізували у критичному стані. Постраждалу намагалися врятувати у відділенні політравми Криворізької міської клінічної лікарні №2, але серце Зайченко перестало битися.

Радій Шевченко розповів, що парамедикиня була на виклику із приводу порушення серцевого ритму.

"Незважаючи на червоний рівень небезпеки, бригада без вагань миттєво виїхала на допомогу й уже за 13 хвилин, о 20:00, прибула на місце. Проте пацієнтки там не застали – виклик виявився безрезультатним. Саме в цей фатальний момент медики потрапили під ворожий удар", – повідомив гендиректор обласної "екстренки".

Колеги відреагували на загибель українки. Джерело: Скриншот Facebook Дніпропетровського обласного ЦЕМ Розгорнути

Колеги знали Зайченко як світлу, щиру, чуйну людину та віддану своїй справі фахівчиню.

"Вона віддала за порятунок інших найцінніше – своє життя. Схиляю голову перед світлою пам'яттю Аліни", – написав Шевченко та передав родині, друзям і близьким свої співчуття.

Аліна Євгенівна Зайченко померла в лікарні. Джерело: Facebook Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини Розгорнути

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Facebook Радія Шевченка

Як повідомляв OBOZ.UA:

– Ввечері 20 листопада російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами й безпілотниками. Потім окупанти завдали ще кількох повторних атак, коли на місці вже працювали екстрені служби.

– Станом на вечір 21 листопада, кількість постраждалих зросла до 73 (серед них 9 дітей, троє лікарів швидкої та співробітники ДСНС). У лікарнях міста перебували 29 поранених. Дві особи (20-річна працівниця швидкої та 7-річний хлопчик) загинули.