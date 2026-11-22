Безпілотники ріжуть траси: в мережі показали, як ЗСУ нищать російську логістику на Донеччині та Запоріжжі. Фото та відео

Українські воїни влаштували справжнє пекло для окупантів на дорогах тимчасово окупованих територій Донеччини і Запоріжжя. Безпілотники Сил оборони продовжують різати там ворожу логістику.

Це вже позначається на постачаннях окупаційному контингенту пального, боєприпасів, техніки та інших ресурсів. Кадри бойової роботи Сил оборони зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Українські дрони перерізають ворожу логістику на ТОТ

В Exilenova+ зазначили, що ударні дрони українських військ продовжують різати логістичні маршрути на окупованих територіях, на що постійно скаржаться скамі загарбники.

Мета – зірвати постачання пального, боєприпасів техніки і інших ресурсів для російських угруповань.

Скриншот повідомлення. Джерело: Exilenova+

Скриншот повідомлення

Охоплені вогнем ворожі автомобілі стали невід'ємною частиною ландшафту на ТОТ.

Зокрема, винищується логістика на трасах окупованих частин Донеччини і Запоріжжя: там триває "дуже інтенсивна робота".

За оцінкою Exilenova+, основні логістичні траси перетворилися для окупатів на пекло.

"Ударні БПЛА продовжують випалювати логістику, перетворюючи маршрути постачання окупаційних військ на дороги смерті", – зазначили автори каналу.

Кадри з "доріг смерті" на ТОТ України

Кадри з "доріг смерті" на ТОТ України

Кадри з "доріг смерті" на ТОТ України

Кадри з "доріг смерті" на ТОТ України

Кадри з "доріг смерті" на ТОТ України

Кадри з "доріг смерті" на ТОТ України

Захистити фури з пальним і зброєю загарбники намагаються, відряджаючи з ними мобільні вогневі групи. Яка доля на них чекає – в Exilenova+ показали на прикладі знищеної 22 листопада під Луганськом ворожої МВГ.

Знищення російської мобільно... Розгорнути

Як розповідав OBOZ.UA, систематичні удари по ворожій логістиці тривають вже не перший місяць поспіль. Сили оборони нищать паливозаправники і вантажівки з боєприпасами.

Водночас після того, як 17 листопада Сили оборони України атакували Кримський міст і там обвалилась арка і частина дорожнього полотна – навантаження на так званий "сухопутний коридор до Криму", що проходить через окуповану материкову частину України, значно зросло. Тож в українських пілотів тепер є значно ширший вибір цілей.