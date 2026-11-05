"Біль втрати": померли двоє поліцейських, які постраждали від удару російського дрона біля Комишувахи

4 листопада померли двоє поліцейських, які отримали поранення внаслідок російського обстрілу. 1 листопада поблизу Комишувахи російський дрон влучив у їхній службовий автомобіль.

Про це повідомили в Національній поліції України. Лікарі до останнього боролися за їхні життя.

Що відомо

У поліції зазначили, що жертвами російського обстрілу є начальник чергової частини відділення поліції Nº 4 Пологівського районного відділу поліції (м. Оріхів) майор поліції Олег Дубецький та заступник начальника з превентивної діяльності цього ж територіального підрозділу поліції майор поліції Сергій Бережко.

1 листопада поблизу Комишувахи вони отримали важкі поранення через влучання російського дрона в службовий автомобіль.

Лікарі до останнього боролися за їхні життя. Однак, попри всі зусилля, 4 листопада серця обох поліцейських зупинилися.

У поліції наголосили, що їхні колеги Олег та Сергій присвятили службі понад два десятиліття свого життя.

"Це – роки складної роботи, десятки виконаних службових завдань, відповідальність за людей і відданість державі. Замало слів, які могли б передати біль цієї втрати. Ще одна порожнеча в поліцейській родині. Ще два життя, обірвані російською агресією. Ще двоє колег, яких ми більше не побачимо, але пам’ять про яких назавжди залишиться з нами", – йдеться в матеріалі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у селищі Комишуваха Запорізької області тривають аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на четверту добу операції з-під завалів вдалося деблокувати тіла 42 загиблих, водночас під уламками ще можуть перебувати 33 людини. Правоохоронці продовжують пошукові заходи та ідентифікацію загиблих, особи яких поки не вдалося встановити.