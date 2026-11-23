"Біль, якому немає меж": з'явились подробиці про підлітка, якого РФ вбила на Сумщині. Фото

У Сумській області внаслідок детонації російського безпілотника загинув 15-річний хлопець. Трагедія сталася в селі Мазівка Новослобідської громади.

Загиблого звали Кирило Козбург, йому було лише 15 років. Про це повідомили у Новослобідській громаді.

Що відомо про загибель підлітка

За інформацією громади, хлопчик загинув уранці внаслідок детонації безпілотного літального апарата типу FPV.

Кирило був мешканцем села Мазівка. У громаді наголосили, що війна обірвала життя дитини, яка лише починала дорослішати, мала навчатися, зустрічатися з друзями, мріяти та будувати плани на майбутнє.

"П'ятнадцять років… Вік, коли попереду ціле життя. Коли ще стільки мрій, сподівань, планів, незвіданих доріг і щасливих моментів. Коли дитинство ще не встигло завершитися, а юність лише починала розкривати свої обрії…", – йдеться у повідомленні.

Кирило Козбург. Джерело: Новослобідська громада

У громаді висловили співчуття родині

Загибель підлітка стала непоправною втратою для Новослобідської громади. Там зазначили, що не існує слів, які могли б загоїти біль батьків і близьких після втрати дитини.

"Немає таких слів, які могли б загоїти рану в серцях батьків і близьких. Немає розради, здатної заповнити порожнечу від втрати дитини", – написали представники громади.

Місцеві жителі розділили горе родини та схилили голови в пам'ять про Кирила.

"Світла пам’ять тобі, дитино, вічний спокій, Кириле…", – додали у громаді.

Допис. Джерело: Скриншот

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