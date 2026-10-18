"Білі ночі продовжаться!" У Fire Point розкрили, чим атакували об’єкти у Санкт-Петербурзі

У ніч проти 18 жовтня Сили оборони України атакували нафтову та цифрову інфраструктуру Росії у Санкт-Петербурзі за допомогою ударних безпілотників FP-1. Відомо, що під ударом опинилися три об’єкти.

Вночі було уражено нафтовий термінал із пропускною спроможністю 12,5 млн тонн на рік.

Про застосування безпілотників повідомила компанія Fire Point у своєму дописі в Telegram-каналі.

Серед уражених об’єктів – дата-центр російської соціальної мережі "ВКонтакте", нафтобаза "Ручьи" та Петербурзький нафтовий термінал. На території двох нафтових об’єктів спалахнули пожежі, а дата-центр зазнав серйозних пошкоджень.

У Fire Point характеризують FP-1 як економічно ефективні ударні безпілотники, призначені для ураження наземних цілей удень і вночі, зокрема за умов активної роботи засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Комплекс спроєктований для гнучкого застосування та швидкого розгортання, а саме підготувати його до виконання бойового завдання можна за 18 хвилин.

Безпілотник оснащений системою прихованого запуску з використанням ракетного прискорювача. Запуск можливий як зі стаціонарної платформи, так і з мобільної пускової установки на базі вантажівки.

У Fire Point також прокоментували нічну атаку іронічним дописом.

"Білі ночі продовжаться!", – заявили в компанії.

Росія зазнала дронової атаки. Відомо, що в Санкт-Петербурзі безпілотник влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 18 жовтня Санкт-Петербург опинився під масованою дроновою атакою. У місті лунали вибухи, активно працювала російська ППО.