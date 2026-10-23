Біля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. Фото

Шторм пошкодив загородження з барж поблизу Керченського мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією. Загородження встановили російські окупанти для захисту мосту від українських морських дронів.

Про пошкодження повідомила моніторингова група "Кримський вітер". На супутниковому знімку видно розрив у лінії загородження.

Зокрема, на місці конструкції бракує однієї з 18 барж.

Наслідки повеню. Джерело: Telegram-канал Кримський Вітер.

Конструкція складається з барж, з’єднаних між собою тросами, і має перешкоджати наближенню безпілотних морських апаратів до споруди.

Подібні пошкодження захисних загороджень біля Керченського мосту траплялися й раніше. Зокрема, аналогічні інциденти фіксували в січні 2026 року та у квітні 2025-го.

Крим який після окупації у 2014 році став ключовим військовим плацдармом Росії, дедалі більше перетворюється на її найвразливіше місце. Українські далекобійні удари по мостах, нафтобазах, аеродромах і транспортній інфраструктурі ускладнюють постачання окупаційного угруповання, а ізоляція півострова може стати важливим козирем Києва на майбутніх переговорах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що затори на Керченському мосту не через заходи безпеки. І не через ракетні загрози. Затори навмисно створюють, щоб міст був постійно закритий цивільними. Росія використовує своїх громадян як живий щит. Вони завжди це робили, просто зараз торкнулось росіян.