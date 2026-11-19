Бояться перебоїв: в окупованому Севастополі "штурмують" АЗС після нових ударів по Кримському мосту. Відео

В окупованому Севастополі утворилися черги на автозаправних станціях після нових ударів по Кримському мосту. Місцеві жителі побоюються, що порушення логістики призведе до проблем із постачанням пального на півострів, і намагаються закупити його про запас.

Про це свідчить відео, яке опублікував Telegram-канал Exilenova+. На кадрах видно скупчення автомобілів біля АЗС у Севастополі.

Після атак на Кримський міст жителі окупованого міста почали активно заправляти автомобілі та запасатися пальним. Люди побоюються, що через можливі проблеми з транспортним сполученням бензин стане дефіцитним або його постачання буде обмежене.

Ситуація викликала ажіотаж на місцевих заправках, де автомобілісти намагаються придбати необхідну кількість пального, поки воно доступне.

Нещодавно в мережі показали, який нині вигляд має Кримський міст після ударів по ньому ЗСУ 16-17 листопада. На кадрах видно, що на мосту немає арки та дорожнього прольоту автомобільної частини конструкції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч із 18 на 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом Сил оборони України. По важливій для ворога переправі летіли ракети, всього пролунало близько 15 вибухів, частина з них – робота російської ППО.