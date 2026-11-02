"Була дуже гостинною": окупанти на Сумщині вбили 70-річну жінку, яка їхала в авто з рідними. Фото

Внаслідок атаки російських окупантів на Сумщині обірвалося життя 70-річної Антоніни Талан. Загарбники дроном поцілили в автівку, у якій перебувала жінка.

Про це повідомляє "Глухів.City". За словами рідних та близьких пані Антоніна була доброю, щирою та надзвичайно гостинною людиною.

Що відомо про загиблу

Онука Ангеліна розповіла, що жінка народилася в Дунайці, однак мешкала в Перемозі. Того трагічного дня вона разом із донькою та зятем прямувала до сусідньої Шостки, коли їхню автівку атакував російський безпілотник.

"Бабуся була самою гостинністю. Скільки б справ не було по господарству, бабуся завжди знала, коли я з сестрою приїдемо. Вона зустрічала нас на порозі, а в хаті на столі вже чекали свіжозліплені, домашні пельмені – найсмачніші у світі, бо робилися з думкою про онуків", – поділилася онука.

Через атаку дрона загинула Антоніна Талан. Джерело: Facebook/Глухів.City

Ангеліна з особливою теплотою згадує вечори, коли бабуся Антоніна йшла доїти корову. У пам’яті онуки закарбувалися лагідний голос бабусі та свіже тепле молоко з білою пінкою, яким та пригощала її. Жінка також навчала дівчинку доїти корову.

Односельці згадують загиблу як щиру, добру, чесну та відкриту людину. А для рідних вона навіки стала янголом.

"У нас із бабусею день народження одного дня, як тепер святкувати буду, навіть, не знаю…", – наголосила онука.

В літньої жінки залишилися троє дітей, четверо онуків та правнук.

Пост. Джерело: Скриншот

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