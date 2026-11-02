"Були три категорії людей": Лубінець розкрив деталі гуманітарної місії в окупованих Олешках. Відео

Україна та Росія виконали домовленості щодо гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Під час операції вдалося доставити місцевим жителям гуманітарну допомогу, організувати виїзд людей за обраними ними напрямками та провести репатріаційні заходи.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції за підсумками гуманітарної місії. Інформацію про домовленість із російською стороною щодо повернення тіл загиблих українців зібрав OBOZ.UA.

Як проходила гуманітарна місія в Олешках

Операція офіційно розпочалася 27 жовтня о 03:00 за київським часом і завершилася 1 листопада о 22:59. Загалом режим тиші тривав 5 діб 19 годин і 59 хвилин.

"У нас є підтвердження, що і Російська Федерація, і Україна виконали всі взяті на себе зобов’язання в рамках проведення цієї гуманітарної місії", – заявив Лубінець.

Він наголосив, що саме Україна ініціювала пошук формату, який дозволив би допомогти громадянам, що перебували в окупації. Після встановлення режиму тиші сторони перейшли до розмінування логістичного маршруту, яким представники місії змогли дістатися Олешок.

Які три категорії жителів визначили в Олешках

Лубінець пояснив, що під час спілкування з місцевими жителями визначили три групи людей залежно від їхніх побажань щодо подальшого перебування.

Перша категорія – ті, хто хотів залишитися в місті. Для них привезли продукти харчування, воду, медикаменти, пальне для генераторів та окреме обладнання для місцевої лікарні, яка продовжує працювати.

Друга група попросила допомогти виїхати на підконтрольну Україні територію. Для цих людей заздалегідь підготували маршрут і необхідне технічне забезпечення. Зокрема, 31 жовтня омбудсман разом із евакуйованими прибув до Чернігівської області.

Третя категорія – жителі, які хотіли виїхати на території, контрольовані Росією. Йдеться як про тимчасово окуповані території України, так і про саму РФ.

"Дехто з цієї категорії казав, що ми хочемо виїхати і залишитись на тимчасово окупованій території України, бо там проживають наші родичі. Хтось напряму казав, що ми хочемо виїхати так само на територію Російської Федерації", – розповів омбудсман.

Він відмовився називати точну кількість людей, які обрали кожен із напрямків. Лубінець пояснив, що не хоче, аби результати операції перетворилися на порівняння кількості тих, хто виїхав до України та Росії.

"Я дуже не хочу, щоб це перетворилося на те, хто до кого більше виїхав. Автоматично це не сприяє об’єктивності", – зазначив він.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що команда першої леді США Меланії Трамп долучилася до організації гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Американська сторона запропонувала створити тристоронню переговорну групу після того, як запросила інформацію про ситуацію в місті. Раніше команда Меланії Трамп також допомагала повертати українських дітей із Росії.

"У нас у щоденному режимі була комунікація, вона залишається. Вони попросили мене надати інформацію щодо Олешок. І після цього виступили з ініціативою створити тристоронню групу для перемовин щодо Олешок", – розповів Лубінець.

Він також зазначив, що однією з головних проблем під час переговорів було забезпечення режиму тиші на великій території протягом тривалого часу. Коли перемовини зайшли в глухий кут, омбудсман запропонував особисто приїхати до Олешок разом із російським уповноваженим з прав людини.

"Коли я там буду фізично і буде фізично омбудсман Російської Федерації, і про це будуть точно всі знати, то режим тиші, так би мовити, більш якісно буде виконуватися", – пояснив він.

Лубінець пояснив, чому не став керуватися емоціями у спілкуванні з Яною Валеріївною

Дмитро Лубінець розповів, що під час обговорення ситуації з Яною Валеріївною йому радили не стримувати емоцій і висловити їй усе особисто. Однак омбудсман наголосив, що на посаді керується не емоціями, а результатом, а тому пріоритетом для нього залишаються евакуації, гуманітарні місії та обмінні процеси.

"На зустрічі з Яною Валеріївною, "ти повинен там застосувати чи не фізичну силу", їй особисто в обличчя все висказати, ми тобі зараз напишемо пряму мову. Як ви розумієте, там дуже небагато літературних висловлювань… Забрати зразу, домовитись про наступні евакуації, гуманітарні місії, обмінні процеси і саме в такій послідовності. Поки я на цій посаді, я міркую не емоціями, а результатом. Якщо результат є, його оцінюйте", – зазначив посадовець.

З Олешок вивезли тіла загиблих військових і цивільних

Окремим напрямком гуманітарної місії стала репатріація. Під час режиму тиші з міського моргу вивезли тіла загиблих жителів. Також зібрали тіла українських військових і цивільних, які загинули в окупованому місті.

Наразі досягнуто домовленості з російською стороною щодо повернення загиблих українців на підконтрольну Україні територію.

"Зараз у нас є домовленість із російською стороною, що всі тіла, чиї рідні проживають в Україні, вони будуть доставлені до України", – повідомив омбудсман.

Він додав, що для цього планують використовувати ті самі маршрути, які вже застосовують під час регулярних репатріаційних заходів.

Крім того, під час гуманітарної операції вдалося вивезти 105 домашніх улюбленців. Серед евакуйованих тварин були чотири папуги.

Чи порушувала Росія режим тиші

Під час пресконференції Лубінець також прокоментував інформацію про переміщення російської військової техніки поблизу Олешок. Теніку з позначками червоних хрестів використовували для розмінування дороги відповідно до досягнутих домовленостей.

"Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролем української сторони. Після розмінування ця військова техніка повернулась там, де вона знаходилась", – пояснив омбудсман.

Він зазначив, що перед оголошенням про завершення режиму тиші обидві сторони провели перевірку виконання домовленостей. За результатами верифікації порушень не зафіксували.

Також Лубінець повідомив про наступний крок у роботі з повернення українців – створення Центру повернення цивільних громадян на базі Офісу омбудсмана. До його роботи планують залучити державні органи, правозахисні та гуманітарні організації, щоб забезпечити комплексний супровід людей, які повертаються в Україну.

Жителі Олешок, яких вдалося евакуювати, отримають комплексну допомогу від держави та гуманітарних організацій. Йдеться про відновлення документів, оформлення виплат, медичний супровід і пошук житла. Водночас евакуйовані самостійно вирішуватимуть, де жити надалі.

"І найважливіше – люди самі обиратимуть, де жити далі. Наше завдання – запропонувати можливості, допомогти з вибором і забезпечити необхідну підтримку", – повідомив Дмитро Лубінець.

Під час гуманітарної місії в Олешках вдалося евакуювати не лише людей, які заздалегідь погодилися на виїзд, а й тих, кого помітили дорогою назад. Колону зупинили, щоб забрати місцевих жителів, які чекали на можливість виїхати на підконтрольну Україні територію.

"Ми зупинили колону, вийшли до них і з’ясували, що вони хочуть саме в Україну. Тож забрали всіх охочих із собою. Це не було попередньо домовлено, але Уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова підтримала цю пропозицію", – розповів Дмитро Лубінець.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія поки не планує проводити нові гуманітарні операції за зразком тієї, що відбулася в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. У Кремлі заявили, що наразі не розглядають ані відповідних планів, ані таких ініціатив.