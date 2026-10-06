Були захоплені штаби і командні пункти ворога: військовий розкрив нові деталі операції "Вівальді". Карта

Командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Богдан Корженко поділився новими подробицями про участь 1 штурмового батальйону 3 ОШБр в операції "Вівальді". Зокрема, його підрозділ отримав завдання здійснити механізований наступ на певні ділянки фронту.

Завдяки злагодженим діям від бійців батальйону цей наступ був успішним: ворог зазнав величезних втрат в управлінні, були захоплені штаби, командні пункти, вогневі позиції з мінометами, БпЛА, зв'язком, РЕБами та іншими об'єктами та технікою. Про це Корженко розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

Що відомо

Богдан Корженко зазначив, що його підрозділу дали завдання здійснити механізований наступ на певні ділянки фронту, щоб унеможливити просування ворога на тій ділянці.

За його словами, розвідники штурмового батальйону здійснили приховане переміщення, логістику, контроль логістичних точок для проникнення української механізованої техніки. Також здійснено було певні засоби прикриття, щоб наша техніка могла заїхати, через що техніка заїхала успішно в певні території та лісові масиви. Окрім того, здійснювався вогневий контроль цих лісових масивів, був постійний натиск та напад на противника.

Таким чином, завдяки злагодженим діям від бійців батальйону цей наступ був успішним.

"Противник намагався кинути всі наявні сили на штурмові групи 1 штурмового батальйону, щоб відбити ці ділянки. Він настільки дійшов до крайньої точки, що вже був змушений посилати своїх операторів БпЛА з трьома магазинами в наступ проти наших підготовлених штурмових піхотних груп", – розповів Богдан Корженко.

Командир 1 штурмового батальйону пояснив, що ворог зазнав величезних втрат в управлінні, тому що були захоплені штаби, командні пункти, вогневі позиції з мінометами, БпЛА, зв'язком, РЕБами та іншими об'єктами та технікою.

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