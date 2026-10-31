Були завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти України
Росія вербує найманців з Афр...
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В Уганді отримали підтвердження, що Росія вербує громадян країни для участі в агресивній війні проти України. Щонайменше 27 з них вже були ліквідовані або зникли безвісти на полі бою.
Про це повідомляє Reuters. Видання додає, що до російської армії африканських чоловіків РФ найчастіше заманює обманом.
Що відомо
Інформацію щодо угандійців, які були завербовані до лав ЗС РФ і загинули або зникли безвісти на фронті в Україні, Міністерство закордонних справ Уганди отримало від свого посольства у Москві.
"У листі, з яким ознайомилося агентство Reuters у четвер, було названо імена 11 угандійців, чию загибель підтверджено, та 16, чиї тіла не вдалося знайти ніде, немає їх і серед військовополонених", – йдеться у матеріалі.
Зазначену інформацію посольство Уганди у Москві, як випливає з лист, отримало від МЗС РФ – через "вербальну ноту", тобто дипломатичне повідомлення.
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