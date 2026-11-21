"Був щирим, світлим і мужнім": на фронті загинув 28-річний воїн із Херсонщини. Фото

Захищаючи Україну, загинув воїн із Херсонщини Петро Шушковський. Його життя обірвалося на Донеччині – неподалік від Слов'янська.

За місяць захисникові мало виповнитися 29 років. Про втрату повідомили у Каланчацькій селищній військовій адміністрації.

Що відомо про Героя

Трагічна звістка про втрату захисника надійшла до Каланчацької громади Скадовського району, що з 2022 року перебуває під російською окупацією.

Петро Шушковський. Джерело: Каланчацька громада

"Жорстока війна забирає найкращих синів України. Із глибоким сумом та невимовним болем повідомляємо, що 17 листопада 2026 року на околицях села Високоіванівка Донецької області під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави від ворожого дрону героїчно загинув наш земляк, мешканець Каланчацької громади – Шушковський Петро", – зазначили у громаді.

Життя захисника обірвалося, коли йому було 28 років. До свого 29 дня народження, що мав відбутися 26 грудня, Петро не дожив трохи більше місяця.

"Петро до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Він був щирим, світлим і мужнім, люблячим сином, чоловіком, батьком, братом, надійним побратимом, який без вагань став на захист рідної землі, нашого мирного неба та майбутнього кожного з нас. Немає слів, якими можна було б втамувати біль цієї непоправної втрати. Каланчацька громада схиляє голови у глибокій жалобі перед світлою пам’яттю нашого Захисника", – йдеться у повідомленні.

У громаді висловили співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Героя.

"Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами", – зазначили там.

Скриншот повідомлення

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