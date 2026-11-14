"Був світлим і добрим": у мережі розповіли про підлітка, якого РФ вбила ударом FPV-дрона біля Слов'янська. Фото

Російські військові вбили 16-річного Данила Решетняка ударом FPV-дрона по автомобілю поблизу Слов'янська. Трагедія сталася 30 жовтня 2026 року, коли підліток разом із батьками намагався виїхати в безпечне місце.

Хлопець навчався у Слов'янському фаховому коледжі транспортної інфраструктури. Про його загибель повідомляє проєкт "Їх вбила Росія".

Що відомо про загибель Данила Решетняка

16-річний Данило Решетняк загинув унаслідок удару російського FPV-дрона по автомобілю 30 жовтня поблизу Слов'янська. На той момент підліток разом із батьками намагався виїхати в безпечніше місце.

Про трагедію повідомив Слов'янський фаховий коледж транспортної інфраструктури, де навчався Данило.

Яким запам'ятали підлітка

У навчальному закладі згадують Данила як світлого, доброго, вихованого та чуйного хлопця, на якого чекало ціле життя з мріями й планами.

"Данило був світлим, добрим, вихованим та чуйним хлопцем, який мав попереду все життя, мрії та великі плани. Ця трагедія – чергове болюче нагадування про ціну, яку ми сплачуємо щодня, та про нелюдське обличчя ворога", – йдеться у повідомленні коледжу.

Колектив закладу висловив співчуття рідним, близьким, друзям та одногрупникам загиблого.

"Поділяємо ваш біль та сумуємо разом із вами. Світла та вічна пам'ять Данилу", – додали в коледжі.

Данило Решетняк. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

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