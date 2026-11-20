Били ракетами і дронами: з'явилися дані про втрати РФ внаслідок удару по штабу окупантів в Бердянську

У ніч на 18 листопада Сили оборони атакували штаб 58 армії збройних сил РФ у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Ціль атакували за допомогою дронів і ракет.

У ворога є поранені й загиблі, серед яких – начальник відділу кадрів цієї військової частини, а також син російського генерал-лейтенанта Михайла Кособокова. Подробиці повідомляє Telegram-канал "Досьє Шпигуна".

Атаковано штаб 58 армії ЗС РФ

Стали відомі подробиці удару Сил оборони по одному зі штабів російської армії в Бердянську.

"18 листопада 2026 року було завдано комбінованого удару по штабу 58 Армії ЗС РФ, розташованому в місті Бердянськ, Запорізька область. Атаку здійснено із застосуванням ракет і ударних дронів", – зазначено в повідомленні.

Про те, що Сили оборони завдали удару по штабу окупантів у районі Бердянська, у Telegram-каналі Exilenova+ повідомляли ще в день атаки, 18 листопада. Щоправда, інформації про її наслідки тоді було небагато: повідомлялося про ліквідацію командира окупантів і про те, що серед загарбників є поранені.

За даними "Досьє Шпигуна", втрати були значно більшими.

"Унаслідок удару загинуло 7 військовослужбовців, ще 12 дістали поранення. Загинув начальник відділу кадрів 58 армії.Також повідомляється про загибель Кособокова Сергія Михайловича (сина генерал-лейтенанта Кособокова Михайла Євгеновича, командувача 49 армії)", – зазначено в повідомленні.

Яку посаду у ЗС РФ обіймав молодший Кособоков і що він робив у штабі 58 армії – не уточнюється.

А про Кособокова-старшого відомо, що він закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище та Військову академію Генерального штабу ЗС РФ.

Михайло Кособоков. Джерело: росЗМІ

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну командував російською військовою базою в захопленій Росією Абхазії (2015–2017), служив в окупованому Криму та обіймав посаду заступника командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

У вересні 2021 року його призначили командувачем російського "миротворчого" контингенту в Нагірному Карабаху.

Михайло Кособоков брав участь у плануванні та організації повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а з 2023 року очолює 49-ту армію, що діє на південному напрямку.

Проєкт Еvocation зазначає, що в Михайла Кособокова справді є син, який народився у 2004 році, однак звати його, за даними проєкту, Гліб.

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