Четвертий сезон операції "Вівальді": Сили оборони звільнили ще три населені пункти, – Білецький

Сили оборони звільнили ще три населені пункти у рамках четвертого етапу операції "Вівальді". Ворога відкинули від Зеленої Долини, Липового й Колодязів, загалом звільнено понад 100 кв. км.

Втрати російської армії на цьому етапі склали близько 3 тис. окупантів. Про це повідомив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, він також підбив загальні підсумки операції

Четвертий сезон операції "Вівальді" завершено

Білецький заявив про завершення четвертого сезону операції "Вівальді" на Донеччині.

На цьому етапі Третій армійський корпус та придані підрозділи звільнили від окупантів ще три населені пункти: Зелену Долину, Липове й Колодязі.

Зелена Долина, Липове, Колодязі. Джерело: DeepState

Площа звільненої під час четвертого сезону операції склала близько 101 кв. км.

Втрати ворога, за словами Білецького, склали близько 3 тисяч осіб.

У 3 АК розповіли, що операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, "переросла в стрімкий і масштабний наступ", а "дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, де розпочався справжній хаос".

"Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу Харків – Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання "Запад" і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий", – заявив Білецький.

Результати операції "Вівальді": тисячі вбитих росіян, сотні полонених, 16 звільнених населених пунктів

За словами Білецького, загалом за час операції українські воїни повернули під повний контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 кв. км.

Так, за час проведення операції було деокуповано 9 населених пунктів:

Шандриголове,

Дерилове,

Рідкодуб,

Нове,

Катеринівка,

Середнє,

Липове,

Зелена Долина,

Колодязі.

Ще у 7 населених пунктах було ліквідовано інфільтрацію, їх зачистили від ворога. Це:

Новоселівка,

Олександрівка,

Ярова,

околиці Корового Яру,

Карпівка,

Новомихайлівка,

Дробишеве.

Втрати ворога за весь час операції "Вівальді" становлять 8000 солдатів РФ. Понад 250 російських окупантів здалися у полон.

У рамках операції "Вівальді" українські оператори дронів здійснили понад 300 тис. бойових вильотів і завдали понад 163 тис. уражень цілей.

Наземні роботизовані комплекси провели понад 16 тис. логістичних місій, доставивши більше 3 тис. тонн вантажів (це понад 80% усіх потреб передової) та розмінувавши понад 30 км території.

За допомогою РЕБ було зірвано більше 20 тис. місій ворожих дронів.

Так виглядала карта DeepStat... Джерело: DeepState Розгорнути

Так виглядала карта DeepStat... Джерело: DeepState Розгорнути

14 жовтня, після заяви Білец... Джерело: DeepState Розгорнути

Операцію було проведено силами воїнів Третьої штурмової бригади, 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ та 21-го ОПБпС "KRAKEN¹⁶⁵⁴", а також приданих підрозділів: 66-ї ОМБр, 3-го прикордонного загону, 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор", тактичних груп 8-го полку ССО, "Lasar's Group" НГУ, К-2 СБС та безпілотних підрозділів ЦСО "А" .

"Чотири сезони "Вівальді" завершено. Але музика лунає. До звʼязку!" – анонсували продовження у Третьому армійському корпусі.

Як повідомляв OBOZ.UA, роботизований десант корпусу Білецького став несподіванкою для ворога під час операції "Вівальді".