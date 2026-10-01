путін остаточно зрозумів, що конвенційним військовим шляхом Україну не зламати.

Фронт зупинився, черепаші просування на Костянтинівському та інших напрямках показують, що для повної окупації Донбасу потрібні роки часу, сотні тисяч особового складу та мільярди нафто-доларів.

А завдяки таким операціям, як "Вівальді" у 3 АК, зрізанню клешні біля Добропілля у Азову та Купʼянської операції у Хартії, мікропросування у форматі випаленої землі, коли захоплене – проблема, а не трофей, нічого не вартують.

І тепер його мета не виграти у нас військовим шляхом, а показати іншим народам пострадянського простору, за якими він піде згодом, ЧОГО ВАРТУЄ СПРОТИВ.

Саме тому своїм інструментом він обрав ТЕРОР ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ, знищення економіки та інфраструктури великих міст. Щоб інші народи, на нашому прикладі, навіть не думали чинити спротив.

Геній прусської армії, генерал Клаузевіц писав, що у бою, співвідношення морального (духу) до фізичного (сил і навченості) 3:1. Тобто занепад морального духу може помножити фізичні здібності на нуль. В нашому випадку фізичне (фронт) стоїть, а моральне (тил) намагаються знищити.

У путіна ніколи не було раціональних ідей, лиш глибокоемоційні. Саме тому не сталось Києва за 3 дні та Краматорську за 5 років (а то й 12 років). І саме тому не занепаде тил.

Ми витримаємо. Все відбудуємо. На жаль, загиблих не повернемо, але в їх імʼя та памʼять маємо витримати і це випробування.

Кияни, тримайтесь будь ласка, згадуйте про героїчний подвиг та звитягу воїнів на позиціях і в норах і умови, в яких вони знаходяться, і памʼятайте: ТАК БУДЕ НЕ ЗАВЖДИ!