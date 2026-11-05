Чому не всі охочі змогли евакуюватися з Олешок: в МВА розповіли про ситуацію

В окупованій Олешківській громаді на Херсонщині досі залишаються люди, які хочуть евакуюватися. Не всі охочі змогли скористатися можливістю виїхати під час останньої евакуації.

Одні не знали про її проведення через відсутність зв'язку, інші боялися фільтрації або не дочекалися транспорту. Про це розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в інтерв'ю Укрінформу.

Чому частина жителів не знала про евакуацію

За словами Гасаненко, що місцева влада отримує повідомлення від людей, які не змогли виїхати з різних причин.

Зокрема, деякі жителі навіть не знали про евакуацію, оскільки перебували в підвалах і не мали зв'язку. За словами Гасаненко, навіть режим тиші не переконав людей, що з'явилася можливість безпечно виїхати.

"Хоч і був режим тиші, люди у громаді – в такому стані, що їм важко у щось повірити. Важко оцінити, що відбувається навколо. Адже мало чому довго не стріляли – люди не могли дійти висновку про евакуацію", – зазначила начальниця МВА.

Маломобільних людей не доставили до пункту збору

Ще однією причиною, через яку люди не змогли евакуюватися, стала відсутність підвезення маломобільних жителів до місця збору.

Пункт збору організували біля лікарні. Водночас деякі люди чекали, що до нього їх доставлять росіяни, однак цього не сталося.

Частина людей боялася фільтрації або не дочекалася автобусів

За словами Гасаненко, деякі жителі відмовилися від евакуації через страх перед фільтрацією.

Під час евакуації також забирали людей, які чекали на колону безпосередньо на трасі. Однак не всі змогли дочекатися транспорту: деякі жінки пішли, вирішивши, що автобуси вже проїхали.

Що передувало

На Херсонщині за сприяння першої леді США Меланії Трамп відбулася гуманітарна операція з евакуації з Олешок цивільного населення.

Для проведення евакуації людей було оголошено локльний режим припинення вогню, що розпочався з 3:00 27 жовтняі тривав до 22:59 1 листопада 2026 року (загалом 54 години тиші).

Україна неухильно дотримувалася режиму тиші.

Нагадаємо, в захоплених із перших днів повномасштабного вторгнення Олешках російські загарбники створили гуманітарну катастрофу: туди не завозилися продукти та медикаменти, а дороги до населеного пункту були щільно заміновані, що унеможливлювало для людей самостійне залишення міста.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні,1 листопада, евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну. Їхати їм довелося через територію РФ та Білорусі. Подробиці операції з порятунку розкрив президент України Володимир Зеленський.