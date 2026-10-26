Чому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідь

Російські реактивні безпілотники почали долітати до Рівненської, Волинської, Хмельницької та Львівської областей. Це пов’язано з їхніми тактико-технічними характеристиками, зокрема запасом пального та вагою бойової частини.

Якщо зменшити корисне навантаження, дрон може подолати більшу відстань і виконувати розвідувальні завдання. Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Від чого залежить дальність польоту реактивних дронів

За словами Юрія Ігната, за своїми характеристиками реактивні безпілотники наближаються до крилатих ракет.

"Реактивні БпЛА за характеристиками польоту подібні до крилатих ракет", – пояснив він.

Дальність польоту таких апаратів залежить, зокрема, від запасу пального та ваги бойової частини. Що менше навантаження несе дрон, то більше пального можна розмістити на борту, а отже, збільшити відстань, яку він здатен подолати.

Ігнат зазначив, що російські "Шахеди" також мають додаткове обладнання, яке впливає на загальну вагу безпілотника. Йдеться про засоби розвідки, обладнання для протидії радіоелектронній боротьбі, оптику та бойову частину. У реактивних моделей додаткову вагу створюють двигун і запас пального.

Росія випробовує нові безпілотники на дальність

Росія продовжує випробовувати реактивні дрони, зокрема перевіряє, яку відстань вони можуть подолати. Одним із таких апаратів є "Герань-5", форма та крила якого нагадують крилату ракету.

Через такі особливості його можна описати як "ракету-дрон". Водночас дальність польоту залежить від конструкції апарата, запасу пального та навантаження.

"Герань-5" під час польоту на малій висоті. Джерело: defence-ua.com

"Бандероль" і "Дань-Т": дрони, які запускають із повітря

Серед інших російських розробок – С-8000 "Бандероль" і "Дань-Т".

"Це ракета-дрон або баражуючий боєприпас – не так важливо, як його називати. Це небезпечна річ, бо її запускають з повітряної платформи, хоч і вона летить не настільки далеко – приблизно до 600 кілометрів", – сказав Ігнат.

Спочатку "Бандероль" запускали з ударно-розвідувального безпілотника "Оріон", а згодом – із вертольотів. У перспективі для запуску таких апаратів можуть використовувати й літаки.

Як повідомляв OBOZ.UA, минулого тижня Росія випустила по Україні понад 1,5 тис КАБ, майже пів сотні ракет і більше 2 тисяч ударних дронів. Щодня внаслідок російського терору гинуть та зазнають поранень українці. Цілить ворог переважно по житлових будинках, а також цивільній, зокрема й критичній інфраструктурі, у ніч проти 25 жовтня росіяни били по ТЕС, підстанціях та вугільних шахтах.