Чому реактивні "Шахеди" можуть наближатися до цілі майже беззвучно: пояснення

Російські реактивні "Шахеди" можуть наближатися до цілі майже беззвучно: перед ударом вони вимикають двигун і долають останню ділянку маршруту за інерцією. Крім того, останнім часом фіксують спроби підлітати до цілей на надзвичайно малій висоті, щоб залишатися поза зоною виявлення українських радарів.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". У своєму Telegram-каналі він звернув увагу на поширену серед українських військових інформацію про нібито додатковий електродвигун, який забезпечує безшумний політ таких безпілотників.

Однак, як наголосив Бескрестнов, жодного додаткового електричного двигуна на "Шахедах" немає.

Насправді російські війська використовують іншу тактику: перед ударом вимикають реактивний двигун. До цього він встигає надати безпілотнику достатнього розгону та інерції, щоб той міг подолати останню ділянку польоту без працюючого двигуна.

Крім того, останнім часом фіксують спроби спрямовувати "Шахеди" до цілей на надзвичайно малій висоті. Це роблять на ділянках, де немає перешкод на шляху дрона, аби уникнути виявлення українськими радіолокаційними станціями (РЛС).

Бескрестнов закликав мобільні вогневі групи (МВГ) та інші підрозділи враховувати обидва ці фактори. Він попередив, що "Шахед" може з'явитися нізвідки.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше вчитель фізики однієї з київських шкіл Руслан Циганков пояснював, чому реактивні "Шахеди" складніше перехоплювати. Водночас він висловив упевненість, що українські військові зможуть знайти ефективні способи боротьби з ними, як свого часу це сталося зі звичайними "Шахедами".