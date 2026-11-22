Блог | Чому російські ракети прилетіли у Польщу

Очевидно, що нещодавній приліт російських ракет по території Польщі – це перевірка реакції НАТО на тлі підготовки до розгортання європейських сил в Україні в осяжному майбутньому.

Особливо на тлі визнання Францією того, що її обмежені сили вже перебували й перебувають в Україні.

Не відставні військові й не приватні особи, а саме чинні військовослужбовці.

Як би нагадаю, що Москва відкидає сам механізм, який Захід розглядає як основу післявоєнного стримування, – тобто розміщення своїх військових на території України.

Це не те щоб ставить хрест, але вкрай ускладнює наступну стратегію РФ – вкинути колосальні ресурси в те, щоб українці почали жерти одне одного, з’ясовуючи, хто більше чи менше воював, хто що розмінував, хто зрадник, хто ухилянт, хто злодій тощо.

Ні, українці й без росіян люблять одне одного х*есосити, таке є, але Москва робить ставку саме на всі ці суперечності, що існують в українському суспільстві, і вольє в їх розкручування всі свої сили (вже вливає).

Потім у країні, загрузлій у внутрішній гризні, вони спробують привести до влади проросійські сили (хто тру-патріот, а хто проросійський – теж буде одним із чинників гризні, так).

Або й зовсім залижуть рани, підготуються й почнуть наступний раунд активних бойових дій.

Не можна сказати, що Київ цього не розуміє. Розуміє.

Тому й хоче, щоб на його території перебував контингент європейських військових, а також була максимальна присутність західного бізнесу й капіталу (якому просто не потрібен буде проросійський уряд).

Пам’ятаєте, як до Польщі два роки тому прилетів дрон? Навіть без бойової частини. Так от, тепер це крилаті ракети.

Це очевидне підвищення ставок, адже Москва бачить, що європейці не відступають, а, навпаки, продовжують поглиблювати свою присутність в Україні.

Скрізь, куди прямує ваш капітал, там має бути й сильна армія, яка забезпечуватиме безпеку та суверенітет території, де цей самий капітал буде зосереджений і примножуватиметься.

Як армія вашого партнера, так і ваші власні армії.

Поява невеликого французького контингенту цілком могла бути такою собі розвідкою боєм (хоча точніше – "боєм"), мовляв, нічого ж страшного не сталося, ніякої ядерної війни.

А отже, тепер такі самі невеликі контингенти можуть відправити і німці, і британці, й інші європейські, а ширше – західні держави.

Москва це розуміє, боїться й шукає способи завадити цьому процесу.