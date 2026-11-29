Чому удари РФ не є "помстою" за Кримський міст: у Міноборони дали пояснення

Російські війська систематично атакують українські мости та промислові об'єкти від початку повномасштабного вторгнення. До операції Сил оборони проти Керченського мосту ворог уже завдав 109 ударів по українських мостах. Тому пов'язувати ці атаки з діями України та називати їх "помстою" немає підстав.

Цю цифру президент України Володимир Зеленський навів під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. У Міністерстві оборони України пояснили, що російські удари є частиною системної кампанії, а не реакцією на операцію українських Сил оборони.

Мости під ударами

Українські мости стали цілями російських військ із перших днів повномасштабного вторгнення. Атаки на транспортну інфраструктуру розпочалися задовго до операцій проти Керченського мосту, тому версія Кремля про нібито відповідь України не відповідає хронології подій.

Восени 2026 року росіяни активізували удари по столичних переправах. Із 1 жовтня, тобто приблизно за півтора місяця до операції проти Керченського мосту, окупанти 12 разів атакували київські мости через Дніпро.

Про це 17 листопада у Брюсселі повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара. Обстріли продовжилися і після його заяви.

Мости – системна ціль росії... Джерело: mod.gov.ua Розгорнути

Зокрема, у ніч на 20 листопада російська балістика пошкодила ще три переправи столиці – Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости. Ці удари стали продовженням кампанії, яку ворог веде з початку жовтня.

За інформацією Міноборони, російська логістика з підвезення ракет і ударних безпілотників на аеродроми та пускові установки працює безперервно. Ворог постійно готується до ударів за власним планом, незалежно від окремих інформаційних приводів.

Росія також продовжує атакувати великі промислові об'єкти. Серед цілей – металургійне підприємство у Кривому Розі, де працюють тисячі цивільних людей.

Воєнна ціль чи цивільна

У Міноборони наголошують на принциповій різниці між Керченським мостом і цивільними переправами, які атакує Росія. Керченський міст окупанти використовують як важливу військову логістичну артерію для перекидання до Криму бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

Будівництво мосту засудили ООН, ЄС і НАТО. Джерело: mod.gov.ua

Це підтверджують численні відеозаписи та відкриті джерела. Зокрема, 16–17 лютого 2022 року російське Міноборони та телеканал "Звезда" демонстрували ешелони з танками, бойовими машинами піхоти й самохідною артилерією на залізничній частині мосту.

9 жовтня 2022 року розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомила, що залізнична частина переправи відігравала ключову роль у перекиданні важкої техніки на південний фронт.

У серпні 2022 року "Крим.Реалії" також оприлюднили відео ешелонів із танками та самохідними гаубицями на станції Тамань біля в'їзду на міст.

У березні 2024 року тодішній голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що до успішних українських ударів Керченським мостом щодня проходило 42–46 ешелонів зі зброєю та боєприпасами.

Російські війська використовують переправу для забезпечення угруповань у Криму та на лівобережжі Херсонщини. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, замінити міст як транспортну артерію росіянам нічим.

Крім того, Керченський міст збудували незаконно – на тимчасово окупованій території та без згоди України. Його будівництво засудили низка міжнародних організацій та інституцій, зокрема:

Генеральна Асамблея ООН

Європейський Союз

Європейський парламент

НАТО

Парламентська асамблея ОБСЄ.

У резолюції від 17 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН зазначила, що будівництво мосту сприяє подальшій мілітаризації Криму.

Право на самооборону

Окремо в Міноборони звернули увагу на норми міжнародного гуманітарного права, які розмежовують цивільні об'єкти та воєнні цілі. Відповідне визначення містить стаття 52(2) Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій, учасниками якого є Україна та Росія.

У документі йдеться, що воєнними цілями вважаються об'єкти, які через характер, розташування, призначення або використання роблять ефективний внесок у воєнні дії. Їхнє знищення, захоплення або нейтралізація за обставин, що склалися, має забезпечувати явну воєнну перевагу.

Керченський міст, яким Росія перевозить військову техніку та боєприпаси, відповідає цим критеріям, наголошують у Міноборони.

Проєкт EUvsDisinfo Європейської служби зовнішніх справ також називає дезінформацією твердження російської пропаганди про те, що міст є виключно цивільним об'єктом. Його використання як основного маршруту військового постачання дає підстави розглядати переправу як воєнну ціль.

Україна завдає ударів по об'єктах на власній території, яка тимчасово окупована Росією. У Міноборони нагадують, що це право на самооборону, закріплене статтею 51 Статуту ООН. У НАТО також визнають право України захищатися від російської агресії.

Що стримує ворога

У Міністерстві оборони зазначають, що обережність України не зупиняє російські обстріли. Захист від ракетних і дронових атак забезпечують протиповітряна оборона та ураження військової логістики й носіїв озброєння противника.

Там наголошують, що атаки на українські мости не є відповіддю на операцію проти Керченського мосту. Росія систематично завдавала таких ударів задовго до неї, а пояснення про "помсту" використовує для перекладання відповідальності за власну агресію на Україну.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна під час атаки на Кримський міст використала ізраїльську систему супутникового зв’язку HiSKY.