Чорноморський флот перевели в режим підвищеної боєготовності: в "Атеш" розкрили, що відбувається

Чорноморський флот РФ перевели у стан підвищеної бойової готовності. Російське командування розпорядилося посилити патрулювання акваторії та активізувати підготовку до відбиття можливих загроз.

Такі заходи можуть бути пов’язані з очікуванням активізації Сил оборони України напередодні річниці удару по Кримському мосту. Про це повідомили у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш".

ЧФ РФ посилює оборону

Про посилення активності Чорноморського флоту повідомили агенти руху спротиву, серед яких є російські військовослужбовці та офіцери штабу. За їхньою інформацією, командування наказало військовим частинам частіше патрулювати акваторію та посилити підготовку до можливих атак із моря.

Окрему увагу приділяють злагодженій роботі операторів БПЛА, підрозділів ППО, екіпажів РЕБ і патрульних катерів.

"За наявною інформацією, російське командування очікує на активізацію Сил оборони України в районі символічних дат – зокрема, річниці удару по Кримському мосту (8 жовтня)", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили в "Атеш", загарбники очікують, що напередодні цієї дати Україна може провести нову масштабну атаку.

Ймовірними цілями можуть стати не лише об’єкти, пов’язані з Кримським мостом, а й кораблі Чорноморського флоту РФ у місцях базування, логістична інфраструктура та судна "тіньового флоту".

Нагадаємо, раніше прессекретар ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що окупанти перестали виводити кораблі в акваторію Чорного моря.. Проте ворог продовжує використовувати для ударів по Україні крилаті ракети морського базування "Калібр" безпосередньо з гавані.

Як писав OBOZ.UA, 12 серпня Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську. Внаслідок атаки було уражено стратегічну та військову інфраструктуру Росії. Серед іншого, уражені чотири ворожі військові кораблі, причому два з них – з крилатими ракетами "Калібр" на борту.