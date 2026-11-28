Чотири НПЗ, два аеродроми і не тільки: у Міноборони розповіли, які об'єкти ворога уразили за тиждень. Відео

За останній тиждень Сили оборони вражали російські НПЗ та нафтоперекачувальні станції, били по командних пунктах і центру підрозділу БпЛА "Рубікон" і палили ворожі склади. За сім днів Росія втратила понад 15 тисяч військовослужбовців і техніку на майже 2 млрд. доларів.

Також тиждень видався продуктивним на контакти з партнерами і нові домовленості. Підсумки тижня підбили у Міністерстві оборони України.

Втрати Росії за тиждень

За останні сім днів, з 21 по 27 листопада, Сили оборони уразили одразу 4 нафтопереробні заводи у Росії: Новошахтинський, Пермський, Куйбишевський і Сизранський.

Сизранський НПЗ після атаки БпЛА. Джерело: Фейсбук Сергія Марченка

Куйбишевський НПЗ. Джерело: Exilenova+

Атаковано НПЗ у Пермському краї

Під ударами опинилися і два військові аеродроми – "Саваслейка" (Нижньогородська область) і "Мариновка" Волгоградська область). Там,за даними МОУ, знищено чи пошкоджено 5 літаків.

Втрати Росії за тиждень 21-27 листопада. Джерело: скриншот

Били захисники і по нафтоперекачувальних станціях Калейкіно (Татарстан) і Субханкулово (Башкортостан).

НПС. Джерело: скриншот

Також вони спопелили 9 великих складів, на яких окупанти зберігали боєприпаси, пальне, МТЗ, і уразили 4 командні пункти.

Втрати військ РФ за тиждень. Джерело: скриншот

Знищено РЛС П-18, ЗРК "Тор", атаковано Центр БпЛА "Рубікон".

Втрати особового складу армії РФ за тиждень склали 15 031 особу, техніки знищено на майже 2 млрд доларів.

Втрати військ РФ за тиждень. Джерело: скриншот

Втрати військ РФ за тиждень. Джерело: скриншот

Втрати військ РФ за тиждень. Джерело: скриншот

Втрати військ РФ за тиждень. Джерело: скриншот

Домовленості з партнерами

Упродовж тижня відбулися низка важливих контактів із партнерами.

Зокрема, міністр оборони Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус домовилися щодо ракет-перехоплювачів ППО та спільного виробництва дронів. Також Німеччина стане першою країною, яка отримає доступ до бойової системи DELTA.

Євгеній Хмара і Борис Пісторіус. Джерело: МОУ

Україна та Норвегія домовилися про 7 млрд. доларів оборонної допомоги, ППО та підтримку у сфері дронів. Хмара та міністр фінансів НЗоврегії Єнс Столтенберг узгодили посилення української ППО та оборонної промисловості.

Євгеній Хмара і Єнс Столтенберг. Джерело: МОУ

Також очільник оборонного відомства України окреслив ключові пріоритети оборони на Парламентській асамблеї НАТО.

Хмара на ПА НАТО

А в Осло Україна та Швеція обговорили прискорення постачань Gripen, дронів та ППО.

Також Україна представила свої оборонні технології та бойовий досвід на NATO Edge 26.

Як розповідав OBOZ.UA, міністр оборони Хмара отримав нових заступників.

Ми пояснювали, хто вони і за що відповідатимуть.