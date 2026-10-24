Чи просунувся ворог на Харківщині: у ЗСУ прояснили ситуацію

Російське військове командування бреше про просування російських військ на Харківщині. Заявлені військово-політичним керівництвом держави-агресорки "успіхи" різко розходяться з реальністю і навіть з оцінками різних Z-блогерів.

Про це в ефірі "Армія Медіа" заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише "Армія Іnform". Він навів приклад брехні окупантів.

Росія бреше про просування на Харківщині

Трегубов зазначив, що на Харківщині заяви російської сторони про перебіг бойових дій часто не відповідають дійсності.

"На Харківщині – це якась Нарнія, це якась країна фантастична абсолютно, бо там російські мапи відрізняються одна від одної і, звісно, відрізняються від реальності на місцях", – підкреслив він.

Він навів кілька прикладів, де заяви РФ та реальність на місці кардинально відрізняються.

Серед них – ситуація у районі Голубівки та Радьківки.

Голубівка та Радьківка на карті DeepState

"На північ від Куп’янська є населений пункт під назвою Голубівка, який знаходиться в сірій зоні й через який росіяни ганяють свої війська, якщо хочуть дістатися до Куп’янська. Не те, що вони там є, але вони там бувають. Щоб якось розширити свою присутність там, вони намагаються ще увійти в населений пункт Радьківка, який знаходиться від Голубівки на захід приблизно за 5 кілометрів. Ось це той населений пункт, куди вони максимум дістають своїми групами, якщо їм дуже щастить в дуже погану погоду. От Голубівка є, де вони інколи бувають, і є Радьківка, де вони рідко бувають. Між ними 5 кілометрів", – пояснив Трегубов.

За його словами, приблизно за 25 кілометрів на захід від Радьківки розташоване Шевченкове. До цього населеного пункту, за версією російського військового командування, окупаційні війська нібито вже "майже дійшли".

Шевченкове на карті DeepStat... Розгорнути

"А якщо ви ще на захід промотаєте ще 25 кілометрів, ось там буде населений пункт Шевченкове, куди, за версією Герасимова, висловленою Путіну, вони вже майже дійшли", – сказав речник Угруповання об'єднаних сил.

Наведений приклад, підкреслив Трегубов, демонструє розбіжність між заявами російського командування про просування на Харківщині та реальною ситуацією на місцевості.

Відстань між Шевченковим і Р... Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Сили оборони спростували заяви ворога про захоплення Голубівки та Шевченкового на Харківщині.