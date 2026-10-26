"Де взяти людей і техніку?" Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. Відео

Російські пропагандисти продовжують розвінчувати міфи про масштаби армії країни-агресорки. Так, черговий військовий експерт та полковник Віктор Баранець зізнався, що окупанти не в змозі здійснити значного прориву фронту в Україні.

За його словами, для великої наступальної операції загарбникам потрібно більше людей та техніки, яких "немає де взяти". Відео оприлюднили в Telegram-каналі "Сеятель ветра".

РФ бракує ресурсів для масштабної операції на фронті

Російського пропагандиста запитали, чи здатна армія РФ провести повноцінну масштабну операцію з глибоким проривом лінії фронту та оточенням противника. У відповідь експерт заявив, що наразі російська армія не має можливості здійснити грандіозну операцію з проривом фронту.

"Для того, щоб провести ту велику армійську операцію потрібне велике угруповання. Ну, хоч би, тисяч 200. Це ж лише особового складу. А туди треба підтягнути і артилерію, і авіацію, і безпілотники підтягнути, це треба готувати. А де ж взяти?", – побідкався Баранець.

Він додав, що ситуацію можна змінити, однак для цього довелося б перекидати сили з інших напрямків, зокрема Харківського та Дніпропетровського, але тоді ці ділянки фронту були б незахищеними.

Автори Telegram-каналу поцікавилися, навіщо Росія продовжує безрезультатні позиційні бої, якщо така тактика не здатна привести до поставленої мети. Та додали, що Баранець, вочевидь і сам не знає відповіді.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, раніше Баранець емоційно відреагував на запитання слухача про нездатність російської ППО захищати міста від українських безпілотників. В ефірі він фактично визнав, що російська армія не має ефективного способу протидії таким атакам, хоча шукає його вже кілька років.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Росія нібито не хотіла руйнувати мости в Україні та сподівалася домовитися. Вона також додала що російське керівництво не хотіло знищувати інфраструктуру, але, як стверджує пропагандистка, його до цього "змусили".