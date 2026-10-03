"Деокуповано 125–140 квадратних кілометрів": Зеленський про результати операції "Вівальді"

Наступальна операція Сил оборони України "Вівальді" станом на початок жовтня ще не завершена. Воїнам Третього армійського корпусу вдалося звільнити орієнтовно 125–140 квадратних кілометрів нашої території на Донеччині.

Про це в інтерв'ю для Reuters розповів президент Володимир Зеленський, високо оцінивши результати наступальних дій. "Вівальді" – дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів", – заявив глава держави.

Карта бойових дій демонструє... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

Він уточнив, що штурми наші оборонці могли розпочати ще в 2025-му, але командування вирішило перенести початок, щоб краще все підготувати.

"Наші військові хотіли розпочати цю операцію рік тому, але тоді вона ще не була достатньо підготовлена. Слава Богу, ми вирішили ненадовго відкласти її і тепер маємо хороші результати та менші втрати", – сказав президент.

За останні два-три місяці, як зауважив він, зросла кількість загиблих і поранених російських окупантів.

"З початку року їхні втрати становили 30–32 тисячі осіб на місяць (21–22 тисячі загиблих, решта – важкопоранені). Зараз ідеться про 42 тисячі втрат на місяць. Отже, під час наступу ми втратили у кілька разів менше людей, ніж Росія, і вони були в обороні", – повідомив Зеленський.

Що передувало

Внаслідок операції "Вівальді" український "обмінний фонд" вдалося поповними понад 250 військовослужбовцями держави-агресора. Це наймасовіша здача окупантів у полон за 12 років війни.

"Вівальді" продемонструвала новий підхід до наступальних маневрів в умовах сучасної війни. За словами австрійського військового експерта Маркуса Райснера, українські сили завдяки ретельній підготовці змогли досягти значного тактичного успіху навіть в умовах "прозорого поля бою", насиченого дронами та засобами РЕБ.

Як писав OBOZ.UA, російські військові блогери стурбовані тим, що українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямку завадить спробам штурмувати Слов'янськ зі сходу. Як вважають аналітики з Інституту вивчення війни, це може свідчити, що операція не лише зірвала плани РФ з оточення поясу фортець з напрямку Лимана та Добропілля, але й поставила під загрозу наміри фронтального штурму міст поясу фортець на півночі Донеччини.