Десятки іноземних компонентів: у ГУР розкрили дані про виробництво навігаційних систем для російських ракет і БПЛА

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про виробництво російських завадозахищених навігаційних модулів "Комета". На порталі War&Sanctions опублікували перелік із 37 іноземних електронних компонентів, які використовують для їх виготовлення.

Також розвідка розкрила дані про 28 підприємств, залучених до виробництва модулів і постачання компонентної бази, та 13 одиниць іноземного технологічного обладнання. Модулі "Комета" застосовують у сучасних російських ракетах, безпілотниках і керованих авіабомбах.

Як працюють навігаційні модулі "Комета"

ГУР оприлюднило інформацію в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions. Один зі способів захисту бортових систем від перешкод радіоелектронної боротьби – використання антен контрольованого прийому (Controlled Reception Pattern Antenna, CRPA). Вони здатні відфільтровувати перешкоди завдяки зміні діаграми спрямованості антени та застосуванню алгоритмів аналізу сигналу. Саме цей принцип використовують у навігаційних модулях "Комета".

Класична конструкція модуля складається з двох основних елементів: антенної решітки з певною кількістю патч-антен і модуля обробки сигналів на базі програмованого логічного пристрою FPGA Altera Cyclone – розробки компанії Altera, яка є дочірньою структурою Intel.

Від чого залежить стійкість систем до перешкод

Ефективність захисту "Комети" від перешкод залежить від кількості патч-антен, їхнього розташування та алгоритму, за яким FPGA відокремлює корисний сигнал від перешкод.

Наявність певної кількості антен на антенному полотні дає змогу отримувати просторову інформацію про напрямок надходження сигналу з перешкодами та компенсувати їхній вплив.

Росія використовує 16-елементні решітки та готує 20-елементні

За даними ГУР, противник уже масово застосовує навігаційні модулі "Комета" з 16 патч-антенами. Водночас триває робота з організації серійного виробництва антенних решіток із 20 елементами.

Крім того, розвідка встановила факт використання систем CRPA китайсько-алабузького виробництва, оснащених 32 антенами.

У ГУР розкрили дані про виро... Джерело: Скриншот Розгорнути

У ГУР розкрили дані про виро... Джерело: Скриншот Розгорнути

У ГУР розкрили дані про виро... Джерело: Скриншот Розгорнути

У ГУР розкрили дані про виро... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, Головне управління розвідки опублікувало дані про нову модифікацію російських БПЛА "Герань-4", якими окупанти обстрілюють Україну. Так, зокрема, в новій комплектації додали оптичну навігаційну систему, нову бойову частину – кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження, а також новий блок "МОХ", основою якого є високоточний магнітоіндуктивний сенсор (магнітометр).