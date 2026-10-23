Десятки окупантів знищено: у ССО показали кадри роботи на Лиманському напрямку. Відео

За два місяці роботи на Лиманському напрямку оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили понад 25 російських окупантів, а ще 13 взяли в полон. Також українські бійці повернули контроль над населеним пунктом Новоселівка.

Про це повідомили в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України. Там опублікували архівні кадри роботи підрозділу на Лиманському напрямку.

Українські воїни ліквідовуют... Джерело: Скриншот Розгорнути

Бійці ССО знищують живу силу противника. Джерело: Скриншот

Як зазначили у ССО, під час серії спеціальних дій українські військові також здобули розвідувальні дані.

Українські військові знищуют... Джерело: Скриншот Розгорнути

Українські військові продовж... Джерело: Скриншот Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що бійці 6-го полку ССО Rangers знищили двох російських військових під час операції в лісистій місцевості на одному з напрямків фронту. Перед цим спецпризначенці отримали розвіддані про окупантіа, встановили маршрут їх пересування та підготували засідку. Після короткого вогневого контакту вони перевірили місцевість і вилучили засоби зв'язку та документи.

Також OBOZ.UA писав, що українська операція "Вівальді" зірвала плани Росії щодо оточення українського "поясу фортець" на Донеччині. За оцінкою Інституту вивчення війни, Сили оборони зруйнували задум російських військ обійти Лиман із півночі.

Під час операції українські захисники вийшли до річки Жеребець і зайняли вигідніші для оборони позиції. Як заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, російська 144-та мотострілецька дивізія зазнала таких втрат, що практично перестала існувати як організована військова одиниця.