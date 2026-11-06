Операція "Чебуречна" на Сумщині.

Десятки полонених і сотні уражених цілей: ГУР провело операцію "Чебуречна" на Сумщині. Відео

На Сумському напрямку підрозділ Group 10 департаменту активних дій ГУР МО провів масштабну операцію "Чебуречна". Операція зірвала наступ росіян на напрямку. Результати місії: бійці ГУР зачистили 642 гектари української землі, 107 окупантів знищено і 157 поранено, ще 29 – взято в полон. Також знищено 61 місце запуску та пункт управління БпЛА, 31 артилерійську систему, 368 одиниць автотранспорту, а також 630 ворожих укриттів і фортифікацій.

Операція складалася з двох етапів. Зараз завдяки "Чебуречній" на напрямку "сформовані лінії оборони суміжників, які продовжують і тримають там оборону", розповідають військові ГУР.

Складний ландшафт

Загалом операція готувалася близько місяця, що дозволило бійцям ретельно підготуватися, зазначають в ГУР.

Протягом семи тижнів складної бойової роботи, яка складалася з двох етапів, українські спецпризначенці зірвали наступальні плани ворога, зачистили 642 гектари лісів та передали позиції підрозділам Сил оборони.

"Нам сказали приблизно, яка це буде робота, до чого ми маємо готуватися, і ми вже підлаштувалися під ті умови… Цей місяць часу дав більше часу підготуватися більш спеціалізовано, більш вузько", – згадує боєць ГУР.

Місія розгорталася на складній ландшафтній території, що схожа на "Карпати" – вкриті лісом круті схили та яри. Завдання виконувалися послідовно: спочатку штурмові групи пробивали логістичні шляхи, потім просувалися вглиб лісів, влаштовували засідки та вибивали окупантів.

Чому саме "Чебуречна"

Актуальна мапа Сумського напрямку. Джерело: скриншот

Через специфіку буквально щоденного захоплення окупантів у полон операція й отримала свою неформальну назву.

"Коли ти береш полоненого, ти даєш доповідь, що "в мене плюс один чебурек". Тому назва з цього і випливає – від кількості чебуреків на цій задачі", – пояснили українські захисники.

Бійцям доводилося діяти в екстремальних умовах: ворог масовано крив артилерією та застосовував дрони із запалювальними снарядами, через що палало все довкола. Попри це, українські воїни демонстрували стійкість і професіоналізм.

Прикинулися під*рами

Завдяки майстерним діям розвідників, окупанти тривалий час навіть не розуміли, що українські сили перебувають у їхньому тилу. До того ж, за визнанням бійців, вони "прикинулися під*рами" – видавали себе за окупантів.

"Ворог навіть не розумів, що ми там… Ми провели активні дії, взяли в полон групу ворога, вивели їх до основних своїх сил і лишились на передньому краю", – розповідають у ГУР.

Завдяки вправному плануванню та проведенню радіогри, загарбники довгий час не могли збагнути масштабів втрат.

"Ще на другому етапі, коли ми закінчили роботу, ми вже всі вийшли з задачі, а командування окупантів ще два тижні думало, що це ще їхні ліси, ще їхні позиції, скидали їм посилочки, намагалися вийти на зв’язок", – розповідають в ГУР.

Робота в ГУР

У ГУР МО України показали, як проходить контрольно-тактичне заняття для курсантів базової загальновійськової підготовки. Польове випробування триває три дні, протягом яких новобранці мають подолати до 90 кілометрів із повним спорядженням, пройти засідки та водні переправи.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Цього разу бійці Головного управління розвідки взяли в полон двох окупантів, влаштувавши засідку на маршруті загарбників. Після цього понад 15 кілометрів йшли пішки, долаючи водні перешкоди, постійний вогонь і полювання ворожих БпЛА.