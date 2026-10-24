Дмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомо

Дмитро Рогозюк із позивним "Рогозь" тимчасово виконуватиме обов’язки командира Третього армійського корпусу. До цього він командував 60-ю окремою механізованою бригадою, яка брала участь у бойових діях на фронті.

Військовий повернувся до армії на початку повномасштабного вторгнення та пройшов шлях від сержанта до командира бригади. Також він долучався до відродження футбольного клубу "Нива" у Вінниці.

Початок військової служби та події 2014 року

Дмитро Рогозюк навчався у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, після чого вирішив пов’язати життя з армією. У січні 2014 року він підписав контракт на військову службу.

Революцію Гідності Рогозюк зустрів уже військовослужбовцем, тому не міг особисто перебувати на Майдані. Водночас він підтримував зв’язок із друзями, які були в центрі подій, і стежив за новинами.

Під час окупації Криму він служив у бригаді транспортної авіації. На аеродромі приземлялися літаки, які евакуйовувалися з півострова. Спілкування з офіцерами, які залишали Крим, допомагало розуміти ситуацію.

Під час АТО Рогозюк переважно займався тиловим забезпеченням угруповань військ, що воювали на сході України.

Дмитро Рогозюк. Джерело: facebook.com/Вся Вінниця в курсі!

Відродження футбольного клубу "Нива"

У 2017 році контракт Рогозюка завершився. Після повернення до Вінниці він разом з однодумцями долучився до відродження футбольного клубу "Нива", згодом ставши його власником.

Наразі власником і президентом клубу є Артур Загорулько, який продовжує цю справу.

Повернення до війська у 2022 році

24 лютого 2022 року Рогозюк знову долучився до війська. Маючи багато друзів у полку "Азов", він вирішив приєднатися до них у Києві.

Повномасштабне вторгнення військовий зустрів у званні сержанта, а офіцерський досвід здобував у складі ССО "Азов" Київ.

Після завершення Київської кампанії він брав участь у подіях, пов’язаних із деблокадою Маріуполя, а згодом служив на Запорізькому напрямку.

Командування у 3-й штурмовій бригаді

Після створення 3-ї штурмової бригади Рогозюк очолив роту 1-го штурмового батальйону. На цій посаді він зустрів звільнення Херсонщини та бої за Бахмут.

Його батальйон був одним із найдосвідченіших у бригаді, тому Рогозюка призначили заступником командира 1-го штурмового батальйону. На цій посаді він пройшов Бахмутську кампанію.

Після короткого відновлення бригада вирушила на Авдіївський напрямок. Там Рогозюк працював начальником оперативного відділу штабу – начальником планування 3-ї штурмової бригади.

Командир 60-ї окремої механізованої бригади

Після оголошення про формування Третього армійського корпусу Рогозюк отримав завдання сформувати управління плануванням застосування військ корпусу та обійняв посаду заступника начальника штабу бригади.

Згодом у підпорядкування корпусу перейшла 60-та окрема механізована бригада, командиром якої призначили Рогозюка.

Головними завданнями на новій посаді стали збереження особового складу, стабілізація ситуації в смузі оборони, недопущення втрати територій і стримування противника на визначених рубежах.

Станом на червень 2026 року бригада стабілізувала свою лінію оборони, знищила інфільтрацію противника в глибокий тил, зупинила основний напрямок удару 20-ї армії та успішно контратакувала на окремих напрямках.

Рогозюк також упровадив управлінські підходи Третього армійського корпусу, зокрема безперервне планування, динамічне таргетування та об’єднане вогневе ураження. У бригаді розбудували сержантську вертикаль, запровадили патронатну й хорунжу служби, створили власну базову загальновійськову підготовку та курс адаптації новоприбулих. Також покращили медичне забезпечення й суттєво зменшили кількість випадків самовільного залишення частини.

Під командуванням Рогозюка 60-та окрема механізована бригада стала однією з ключових сил в операції "Вівальді".

Чому Рогозюк тимчасово очолить Третій армійський корпус

У жовтні 2026 року бригадного генерала Андрія Білецького відрядили на посаду командувача тимчасового органу військового управління – угруповання військ "Центр".

Водночас це не є переведенням: Білецький залишається на штатній посаді командира Третього армійського корпусу.

На час його відрядження обов’язки командира корпусу тимчасово виконуватиме Дмитро Рогозюк із позивним "Рогозь", який до цього очолював 60-ту окрему механізовану бригаду.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські військові розповіли про операцію "Вівальді", під час якої вдалося звільнити 277 кв. км території на сході Донбасу. Контрнаступ зупинив російський маневр з охоплення українських позицій і не дозволив противнику оточити важливі міста "Фортечного поясу". Одним із найбільших викликів для бійців стали російські безпілотники, оператори яких цілеспрямовано полювали на українських військових.