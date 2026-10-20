"До останньої миті залишався на передовій": Зеленського закликали присвоїти звання Героя України сержанту Бабійчуку, який загинув на Донеччині

Українці закликали президента Володимира Зеленського присвоїти звання Героя України посмертно молодшому сержанту Ярославу Бабійчуку, який загинув під час евакуації поранених на Донеччині. Військовий добровільно долучився до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення.

Під час служби він евакуював понад тисячу поранених бійців, організував стабілізаційний пункт і проводив навчання з тактичної медицини. Текст петиції з'явився на сайті Офісу президента.

Зеленського просять присвоїти Ярославу Бабійчуку звання Героя України

У петиції до президента України Володимира Зеленського просять посмертно присвоїти звання Героя України молодшому сержанту Ярославу Миколайовичу Бабійчуку, 24 серпня 1987 року народження. Він служив санітарним інструктором медичного пункту 3-го механізованого батальйону військової частини А0222.

Автор звернення наголошує на мужності військового, його самовідданості та значному внеску в порятунок українських захисників.

Ярослав Бабійчук евакуював понад тисячу поранених

До повномасштабної війни Ярослав Бабійчук працював реабілітологом у Києві та присвятив своє життя допомозі людям. Із перших днів російського вторгнення він добровільно вступив до лав ЗСУ.

Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту на Донеччині. Військовий безпосередньо працював на передовій: надавав допомогу пораненим, виносив їх із поля бою та організовував евакуацію під постійним ворожим вогнем.

За час служби Бабійчук здійснив понад тисячу евакуацій поранених військовослужбовців.

Військовий організував стабілізаційний пункт і навчання з тактичної медицини

За ініціативи Ярослава під час контрнаступу в батальйоні організували стабілізаційний пункт. Також він проводив навчання з тактичної медицини для військовослужбовців свого та суміжних підрозділів.

Завдяки своїм знанням і досвіду сержант допомагав побратимам підвищувати спроможність рятувати життя безпосередньо на полі бою.

Ярослав Бабійчук загинув під час евакуації поранених

19 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області російські війська накрили позиції нищівним вогнем. Попри небезпеку, Ярослав продовжував евакуювати поранених.

Під час чергового виходу на передову молодший сержант Бабійчук загинув унаслідок удару протитанкового ракетного комплексу.

"До останньої миті він залишався на передовій, виконуючи свій обов'язок і рятуючи життя побратимів", – зазначено в петиції.

Військового нагородили почесним нагрудним знаком "За збережене життя" та іншими відзнаками.

Для родини Ярослав був люблячим сином, чоловіком і батьком, а для побратимів – надійним товаришем і фахівцем, якому довіряли своє життя.

Автор петиції вважає, що його особиста мужність, героїзм, відданість військовій присязі та внесок у порятунок українських захисників заслуговують на найвищу державну відзнаку, і просять присвоїти йому звання Героя України посмертно.

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