Долучилося майже 100 підприємств: в Міноборони сказали, скільки повітряних цілей збила приватна ППО

В Україні посилюють протиповітряний захист завдяки залученню підприємств державного та приватного секторів. Сформовані групи ППО працюють під керівництвом Повітряних сил ЗСУ та захищають інфраструктуру від повітряних загроз.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Також відомство оприлюднило результати експериментального проєкту із залучення підприємств до системи протиповітряної оборони.

Станом на жовтень місяць 2026 року групи приватної протиповітряної оборони знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема російські безпілотники. Загалом у межах експериментального проєкту сформували близько 50 груп ППО.

Наразі бойові завдання виконують підрозділи шести підприємств. Інші групи продовжують навчання або завершують підготовку до роботи.

Основними засобами ураження ворожих цілей є безпілотники-перехоплювачі та автоматизовані турельні установки з великокаліберними кулеметами.

Експериментальний проєкт передбачає залучення підприємств незалежно від форми власності до посилення захисту повітряного простору України. Міністерство оборони надало майже 100 підприємствам повноваження здійснювати заходи протиповітряної оборони та формувати відповідні групи.

Ініціатива спрямована на посилення захисту промислових потужностей, об’єктів критичної інфраструктури та цивільного персоналу від атак російських безпілотників.

Роботу груп координують відповідні повітряні командування Повітряних сил ЗСУ. Військові разом із підприємствами визначають ділянки роботи, склад груп і необхідне озброєння. Повітряне командування також визначає цілі з урахуванням наявних засобів ураження та поставлених завдань.

Частину озброєння підприємства закуповують власним коштом. За потреби вони можуть звертатися до командування Повітряних сил із проханням тимчасово надати зброю та боєприпаси зі складів військових частин.

Відомо, що проєкт реалізують відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1506.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні 30 компаній отримали від Міністерства оборониправо створити приватні групи протиповітряної оборони. Частина таких підрозділів уже виконує бойові завдання та бере участь у знищенні російських дронів.

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