Дрон окупантів убив 14-річну дитину на Сумщині: що відомо про трагедію
Російський дрон, ілюстративне фото.
Джерело: Getty
На Сумщині внаслідок детонації російського безпілотника загинув 14-річний хлопець. Трагедія сталася вранці 22 листопада в Новослобідській громаді, де двоє місцевих жителів натрапили на ворожий дрон.
Про це у Telegram повідомив керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко. За попередньою інформацією, підліток зазнав тяжких травм і загинув на місці події.
Обставини трагедії
Наразі всі обставини інциденту залишаються невідомими. Водночас в обласній адміністрації підтвердили, що смертельні поранення дитина отримала через вибух ворожого БПЛА.
У Сумській ОВА висловили щирі співчуття родині та близьким загиблої дитини.
Допис Ігоря Кальченка в Telegram.
Джерело: Скриншот
Жителів Сумщини попередили про небезпеку
В обласній адміністрації наголосили, що загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо в прикордонних населених пунктах.
Місцевих жителів закликали за жодних обставин не наближатися до підозрілих знахідок, не торкатися їх і не намагатися самостійно переміщувати. Йдеться, зокрема, про нерозірвані боєприпаси, ворожі безпілотники та інші предмети, які можуть становити смертельну небезпеку.
Окремо нагадали про необхідність пояснювати дітям правила поводження з підозрілими предметами. У разі виявлення потенційно небезпечної знахідки потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102.
Інші російські атаки по Україні
Нагадаємо, вранці 22 листопада російський безпілотник атакував п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Димер на Київщині. Внаслідок удару спалахнула пожежа, а квартири з першого по п'ятий поверх зазнали руйнувань.
Росія атакувала багатокварти...
Джерело: ДСНС Київщини
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За останніми даними, загинуло двоє людей, ще троє людей постраждали, серед них – підліток. Під завалами можуть залишатися 15 мешканців, зокрема двоє дітей. На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи.
Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 22 листопада Росія атакувала Україну 186 ударними безпілотниками, серед яких були "Шахеди", "Гербери" та дрони-імітатори. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити 161 ворожу ціль.
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