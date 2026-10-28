Дрон влучив у лобове скло: окупанти вбили канадського волонтера, який рятував тварин у Краматорську. Фото

Російські окупанти вбили волонтера з Канади Джессі Адамса, який займався порятунком тварин у прифронтових регіонах. Життя іноземця обірвалося 25 жовтня у Краматорську, Донецької області.

Чоловік загинув внаслідок прямого влучання безпілотника в автівку. Про це повідомили Facebook-спільноти "Порятунок тварин Харків", та "Їх убила Росія".

"Із глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого друга та побратима у справі порятунку тварин Джессі Адамса – волонтера та засновника канадської організації RainCoast Dog Rescue Society", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про загибель та діяльність волонтера

У день загибелі Джессі брав участь в евакуації тварин із Краматорська. Російський FPV-дрон атакував евакуаційний автомобіль, до якого щойно завантажили врятованих тварин, і влучив у лобове скло. Чоловік дістав тяжкі поранення, тож його терміново доправили до місцевої лікарні.

Чоловік допомагав місцевим ж... Джерело: Facebook/Їх УБИЛА росія Розгорнути

Медики провели реанімацію та невідкладну операцію, однак травми виявилися смертельними.

Джессі був частиною команди Animal Rescue Kharkiv. Разом з іншими рятувальниками він вирушав до прифронтових населених пунктів, де допомагав місцевим жителям і вивозив тварин із небезпечних районів.

"Коли людина долає пів світу, щоб працювати пліч-о-пліч із тобою в одних із найскладніших умов, це означає більше, ніж можна висловити словами. Завдяки Джессі сьогодні живі сотні тварин", – наголосили в організації.

Чоловік допомагав місцевим ж... Джерело: Facebook/Їх УБИЛА росія Розгорнути

Колеги загиблого зазначили, що цінували можливість працювати з ним в одній команді. Вони згадуватимуть його як щиру, доброзичливу та виняткову людину, якої їм завжди бракуватиме.

Волонтер загинув 25 жовтня. Джерело: Facebook/Їх УБИЛА росія

Волонтер загинув 25 жовтня. Джерело: Facebook/Їх УБИЛА росія

Як наголосили у спільноті "Їх убила Росія", Джессі Адамс впродовж своєї благодійної діяльності допоміг врятувати понад 1000 життів.

"Тепер у знедолених тваринок ще на один шанс менше вижити в пеклі війни… Світла памʼять… 25.10.2026. Краматорськ", – йдеться у повідомленні.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Пост. Джерело: Скриншот

Пост. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що внаслідок російського обстрілу по Харкову загинув польський волонтер Марек Русек-Вольський. Він регулярно привозив гуманітарну допомогу до прифронтових міст і сіл України. За попередньою інформацією, смертельне поранення волонтер дістав наприкінці липня після атаки російського дрона.