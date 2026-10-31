Дрони влаштували наліт на Москву: в районі аеропорту "Шереметьєво" помітили дим. Фото і відео

У районі московського аеропорту "Шереметьєво" помітили густий стовп чорного диму, що здіймався в небо. Осередок пожежі розташований у лісі на північ від летовища, поблизу складу паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє російське медіа ASTRA у своєму Telegram-каналі. Там також опублікували фото та відео з місця події.

Дим над лісом поблизу москов... Джерело: Telegram-канал ASTRA Розгорнути

OSINT-аналітик видання встановив місце займання. За даними ASTRA, пожежа спалахнула неподалік від складу ГСМ "ТЗК Шереметьєво".

Стовп диму поблизу складу ГС... Джерело: Telegram-канал ASTRA Розгорнути

OSINT-аналіз місця пожежі по... Джерело: Telegram-канал ASTRA Розгорнути

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявляв, що на підльоті до російської столиці нібито збили 11 безпілотників.

У Москві заявили про збиття... Джерело: Telegram-канал ASTRA Розгорнути

Нагадаємо, уранці 31 жовтня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфі (Республіка Башкортостан). На території підприємства спалахнула пожежа.

Тим часом уночі в Калінінграді та низці населених пунктів Калінінградської області стався масштабний блекаут. За інформацією місцевої влади, причиною перебоїв з електропостачанням стала аварія на Калінінградській ТЕЦ-2.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на тлі атаки безпілотників у ніч на 30 жовтня в Росії призупиняли роботу аеропортів. Обмеження торкнулися всіх чотирьох московських летовищ – Домодєдово, Внуково, Жуковського та Шереметьєво, а також аеропортів Пензи й Саратова.

За повідомленнями Собяніна, над Москвою нібито знищили 38 безпілотників.