Дрони влаштували наліт на Москву: в районі аеропорту "Шереметьєво" помітили дим. Фото і відео
Чорний дим над районом моско...
Джерело: Supernova+
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У районі московського аеропорту "Шереметьєво" помітили густий стовп чорного диму, що здіймався в небо. Осередок пожежі розташований у лісі на північ від летовища, поблизу складу паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомляє російське медіа ASTRA у своєму Telegram-каналі. Там також опублікували фото та відео з місця події.
Дим над лісом поблизу москов...
Джерело: Telegram-канал ASTRA
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OSINT-аналітик видання встановив місце займання. За даними ASTRA, пожежа спалахнула неподалік від складу ГСМ "ТЗК Шереметьєво".
Стовп диму поблизу складу ГС...
Джерело: Telegram-канал ASTRA
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OSINT-аналіз місця пожежі по...
Джерело: Telegram-канал ASTRA
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Раніше мер Москви Сергій Собянін заявляв, що на підльоті до російської столиці нібито збили 11 безпілотників.
У Москві заявили про збиття...
Джерело: Telegram-канал ASTRA
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Нагадаємо, уранці 31 жовтня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфі (Республіка Башкортостан). На території підприємства спалахнула пожежа.
Тим часом уночі в Калінінграді та низці населених пунктів Калінінградської області стався масштабний блекаут. За інформацією місцевої влади, причиною перебоїв з електропостачанням стала аварія на Калінінградській ТЕЦ-2.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на тлі атаки безпілотників у ніч на 30 жовтня в Росії призупиняли роботу аеропортів. Обмеження торкнулися всіх чотирьох московських летовищ – Домодєдово, Внуково, Жуковського та Шереметьєво, а також аеропортів Пензи й Саратова.
За повідомленнями Собяніна, над Москвою нібито знищили 38 безпілотників.
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