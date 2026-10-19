Дуже добре показали себе у протидії "Шахедам": Україна збільшує замовлення на виробництво турелей

Україна збільшує замовлення на виробництво турелей, які добре зарекомендували себе у боротьбі з російськими ударними дронами типу "Шахед". Водночас усі процеси, необхідні для нарощування виробництва, мають відбуватися максимально швидко.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. Він підбив підсумки наради щодо ситуації в областях після чергової хвилі російських атак.

За словами глави держави, під час селектора разом із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних сил визначили додаткові можливості для виробництва турелей. Йдеться про збільшення замовлень і прискорення організаційних, фінансових та виробничих процесів.

Турель зі штучним інтелектом. Джерело: UNITED 24

Також президент повідомив про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Пошкоджень зазнали 28 підстанцій та інших важливих енергетичних об'єктів. На місцях тривають ремонтні роботи, а електропостачання поступово відновлюють.

Крім того, Зеленський доручив налагодити контакти з державами Балтії щодо підтримки української логістики. Він очікує на доповідь Міністерства закордонних справ із цього питання.

Володимир Зеленський під час... Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського Розгорнути

Нарада за участю президента... Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського Розгорнути

Окремо головнокомандувач ЗСУ доповів про ситуацію з використанням систем Starlink і Starshield. За інформацією, отриманою від військових підрозділів, на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати під час руху зі швидкістю 130–161 км/год.

Це ускладнює фронтову логістику та обмежує використання безпілотників різних типів. Особливо це стосується мідстрайків і дронів-перехоплювачів реактивних "Шахедів".

Зеленський наголосив, що це питання мають повторно обговорити з міжнародними партнерами на всіх рівнях. Він також підкреслив, що швидкість має значення для захисту життя.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські сили протиповітряної оборони вже збивають за допомогою роботизованих турелей навіть реактивні безпілотники типу "Герань-5". За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі комплекси встановлюють, зокрема, на мостах.

Турелі використовують технології штучного інтелекту та машинного зору, які допомагають виявляти й уражати цілі. Водночас радіус їхньої дії поки що невеликий, оскільки основним засобом ураження є кулемет.