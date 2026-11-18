Два снаряди на гармату на добу: в Україні виник дефіцит боєприпасів на фронті, – журналістка

На українському фронті спостерігається дефіцит артилерійських боєприпасів. Наразі на одну гармату припадає приблизно два снаряди на добу. Особливо бракує далекобійних боєприпасів калібру 155 мм, здатних уражати цілі на відстані від 29 до понад 36 км.

Про це написала журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова у Facebook. Кореспондентка підсумувала 37 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Під час зустрічі партнери приділили значну увагу посиленню української протиповітряної оборони, безпілотникам вітчизняного виробництва та фінансуванню закупівель озброєння через механізм PURL. Водночас внески на артилерійські боєприпаси в межах домовленостей виявилися помітно меншими.

Допис. Джерело: Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова у Facebook. Розгорнути

Журналістка наголосила, що нинішня ситуація з постачанням снарядів безпосередньо впливає на можливості українських артилеристів. Особливу проблему становить нестача боєприпасів зі збільшеною дальністю ураження, які стають дедалі важливішими через розширення так званої кіл-зони.

Кирієнко-Мерінова зауважила, що, за прогнозами, наступного року глибина цієї зони може зрости до 40 км. За таких умов потреба у далекобійній артилерії лише збільшуватиметься, а тривале ігнорування її потреб може мати серйозні наслідки для ситуації на фронті.

Окремо журналістка звернула увагу на затримки з постачанням боєприпасів від окремих виробників. Частина поставок уже має прострочені терміни виконання.

Водночас серед пріоритетних потреб України на наступний рік, як зазначила Кирієнко-Мерінова, залишаються артилерійські снаряди калібру 155 мм із дальністю стрільби від 29 до 36 км, а також боєприпаси, здатні вражати цілі на відстані понад 36 км.

Вона підкреслила, що посилення протиповітряної оборони є необхідним, однак артилерія не повинна залишатися на другому плані, адже її нестача може відчутно позначитися на спроможностях українського війська вже наступного року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 17 листопада, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ньому представлять ключові оборонні потреби та пріоритети Києва.