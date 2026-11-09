Двоє працівників ЗАЕС загинули внаслідок атаки російського дрона: МАГАТЕ б'є на сполох

Унаслідок атаки безпілотника загинув ще один працівник тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це вже другий відомий випадок загибелі співробітника ЗАЕС від удару дрона за останні кілька днів. Окремо внаслідок атаки безпілотника загинув працівник розташованої неподалік Запорізької теплоелектростанції.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі засудив смертельні удари та наголосив, що вони створюють додаткову загрозу ядерній безпеці й порушують її основоположні принципи.

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Загибель працівників ЗАЕС

За інформацією МАГАТЕ, 10 листопада внаслідок атаки дрона загинув співробітник Запорізької АЕС. Це стало черговим інцидентом, який безпосередньо зачіпає персонал станції та посилює ризики для ядерної безпеки в умовах воєнного конфлікту.

Того самого дня внаслідок удару безпілотника загинув також працівник розташованої поблизу Запорізької теплоелектростанції.

У МАГАТЕ зазначили, що новий випадок загибелі співробітника ЗАЕС стався лише за кілька днів після повідомлення про загибель ще одного працівника станції внаслідок атаки дрона.

Гроссі закликав негайно припинити атаки на персонал АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі рішуче засудив смертельні удари по працівниках енергетичних об'єктів. За його словами, такі атаки є неприйнятними та порушують основоположні принципи ядерної безпеки.

Гроссі наголосив, що всі атаки на працівників атомних електростанцій мають бути негайно припинені.

Він також підкреслив, що персонал ядерних об'єктів повинен мати змогу виконувати свої важливі обов'язки без надмірного психологічного тиску та страху за власне життя.

У МАГАТЕ наголошують, що загибель працівників атомної станції під час воєнних дій є черговим чинником, який додатково загрожує ядерній безпеці.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сибіга звинуватив Росію у свідомому створенні загрози ядерній безпеці Європи. Він закликав негайно посилити міжнародний тиск на Москву, зокрема запровадити санкції проти "Росатома".