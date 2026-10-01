"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. Фото

Село Золотий Колодязь на Донеччині було звільнене від російських окупантів у серпні 2025 року. В ході цієї операції аеророзвідник поліції на псевдо Корсар разом із побратимами за допомогою безпілотників виявляли російські сили й коригували вогонь суміжних підрозділів. Під час одного з бойових виїздів їхній бронеавтомобіль п’ять разів підірвався на мінах, а сам боєць дістав поранення, однак екіпаж зміг дістатися точки евакуації та виконати поставлене завдання.

Про це розповіли в Національній поліції України. Корсар є старшим пілотом екіпажу БпЛА батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Запорізькій області та займається аеророзвідкою, виявленням живої сили й техніки противника та коригуванням вогню суміжних підрозділів.

Перший бойовий виїзд – у Золотий Колодязь

До служби у спецпідрозділі Корсар працював спеціалістом-криміналістом у районному відділку поліції. Після цього півтора року навчався працювати з різними типами безпілотників, а після завершення підготовки вирушив на фронт.

Його перший бойовий виїзд відбувся на Донеччині, саме у Золотий Колодязь. Там Корсар уперше виконував бойове завдання як старший пілот екіпажу БпЛА.

Для поліцейського ця операція мала й особистий вимір, адже він сам родом із Донецька.

"Цей виїзд я добре пам’ятаю. Я сам із Донецька, тому вийшло так, що приїхав звільняти свою домівку від окупантів", – розповів Корсар.

За його словами, під час роботи на позиціях перед очима постійно були зруйновані російськими військами населені пункти та безлюдні вулиці.

Щоб не стати ціллю противника, група весь час переміщувалася. Бійці облаштовували позиції у вже знищених будинках, а також самостійно копали бліндажі.

Аеророзвідка допомогла виконати завдання

Група Корсара займалася виявленням живої сили та техніки противника та коригувала вогонь суміжних підрозділів.

Завдяки точній аеророзвідці та коригуванню вогню, а також підтримці важкої техніки українські військові змогли виконати поставлене завдання та звільнити Золотий Колодязь від російських сил.

Золотий Колодязь на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

Корсар наголошує, що навіть під час найскладніших бойових завдань вирішальне значення має довіра між побратимами.

"У моєму екіпажі є довіра один до одного. Кожен знає: тільки твій побратим може врятувати тобі життя, прикрити твій відхід чи захід на позицію та надати допомогу", – розповів аеророзвідник.

За його словами, саме злагодженість екіпажу та взаємна підтримка допомагають витримувати найнебезпечніші моменти.

Екіпаж БпЛА батальйону поліц... Джерело: Нацполіція Розгорнути

"Наш бронеавтомобіль п’ять разів підірвався"

Одним із найнебезпечніших епізодів Корсар називає бойовий виїзд у серпні цього року, коли його група прямувала на позицію для ротації.

Перед виїздом маршрут ретельно обстежили суміжні підрозділи. Однак російські військові постійно змінюють тактику мінування та вдосконалюють способи маскування вибухових пристроїв.

Бронеавтомобіль групи п’ять разів підірвався на мінах на відстані близько 350 метрів. Після четвертого підриву броня не витримала. Уламки влучили Корсару в ноги, руки та спину.

"Після одного з підривів у якусь мить мене ніби обпекло, і я відчув біль у плечі. У кабіні було багато диму. Водій зі штурманом запитали, чи всі цілі та що робимо далі – рухаємося до позиції чи повертаємося. Вирішили їхати, адже треба було змінити хлопців, залишалося кілька сотень метрів", – розповів боєць.

Кадр із відео Джерело: Нацполіція

А за кілька метрів далі дорогою пролунали ще два вибухи. Саме тоді боєць зрозумів, що дістав серйозні поранення. Попри це, екіпаж продовжив рух.

Корсар досі не може повірити, як їм вдалося доїхати до позиції, змінити побратимів і дістатися точки евакуації. Там його перевантажили в інший автомобіль та доправили до стабілізаційного пункту.

"Через 25 хв я вже лежав зашитий"

Корсар згадує, що медики надали йому допомогу одразу після прибуття до стабілізаційного пункту.

"Лікарі, хвала їм, спрацювали оперативно. Вони як мурахи восьмеро на мене налетіли. Хтось зрізав одяг, хтось змивав кров, робив УЗД, ставив крапельницю. За хвилин 25 я вже лежав зашитий на ліжку й відпочивав", – розповів боєць.

На війні Корсар також носить із собою особливий оберіг – весільну обручку свого дідуся. Він носить її на шиї та називає своїм оберегом. Щоразу, коли вирушає на позицію або повертається з неї, боєць подумки звертається до дідуся по допомогу.

За його словами, на війні допомагають вижити не лише якісна підготовка та швидкість ухвалення рішень – важливими залишаються також везіння та фарт.

"Якщо він є, то все вийде, і я в це вірю", – поділився Корсар.

Хоче повернутися до побратимів

Попри отримане поранення, Корсар планує повернутися до своїх побратимів і знову стати до строю.

Головною мотивацією для нього залишається 11-річна донька. Боєць хоче, щоб вона жила в країні, де не буде вибухів, ракетних ударів і повітряних тривог.

"Я готовий ризикувати життям заради донечки. Хочу, щоб моя дитина жила в країні, де немає вибухів, ракет і тривог. І щоб одного дня ми всі нарешті відчули просту річ – життя без війни", – сказав Корсар.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські бійці за серпень 2025 року на Донеччині звільнили від російських окупантів Золотий Колодязь, Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, та Веселе. Інтернаціональний батальйон зачистив від окупантів н.п. Золотий Колодязь. Завдяки результативній роботі бійців за добу обмінний фонд вдалося поповнити на 18 загарбників.