Ефекту несподіванки не вийшло: ЗСУ зірвали спробу прориву армії РФ у районі Добропілля. Відео

На південних околицях Добропілля Донецької області українські десантники разом із суміжними підрозділами відбили спробу штурму російських військ. Окупанти розраховували скористатися складними погодними умовами, щоб наблизитися до українських позицій, однак їхній задум провалився.

Про це 25 листопада повідомили на Facebook-сторінці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. До відбиття атаки долучилися десантники 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) та суміжні підрозділи.

Ураження ворожої техніки. Джерело: Скриншот

Окупанти, які стали мішенню... Джерело: Скриншот Розгорнути

Для штурму противник залучив 11 військовослужбовців і дві одиниці бронетехніки. Російські військові сподівалися, що через сильний вітер та негоду українські дрони не зможуть піднятися в повітря. Однак цей розрахунок виявився хибним.

Знищення ворожої техніки. Джерело: Скриншот

Окупант перед ураженням укра... Джерело: Скриншот Розгорнути

Ворожу колону завчасно помітив патрульний розрахунок FPV-дронів і завдав першого удару. Після цього окупанти пересіли в іншу бронемашину та спробували продовжити рух у напрямку Добропілля, проте техніка підірвалася на мінному загородженні. Піхота, яка вціліла, розосередилася в найближчій лісосмузі.

Ситуація у районі Добропілля... Джерело: DeepStateMAP Розгорнути

Злагоджена робота екіпажів безпілотників різних підрозділів дозволила остаточно зупинити наступ. Противник зазнав втрат у живій силі та техніці, повідомили у бригаді.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Олександрівському напрямку російський окупант викрав мішок із провізією з українського наземного роботизованого комплексу (НРК). Спочатку оператори безпілотника сприйняли його за свого, оскільки чоловік спокійно йшов дорогою та подавав знаки руками. Однак невдовзі він почав забирати майно з робота.